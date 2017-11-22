Туркменистан: Единоличный поставщик забугорного мяса — близкий друг Семьи

Побывавшая недавно в Туркменистане миссия экспертов Международного валютного фонда дала высокие оценки развитию туркменской экономики и эффективности государственного курса президента Гурбангулы Бердымухамедова. Разумеется, верить этим оценкам нельзя. Ведь эксперты МВФ не занимались мониторингом реальной ситуации, а анализировали фиктивные макроэкономические показатели, предоставленные правительством Туркменистана.

В действительности же ни о каком развитии и эффективности речь идти не может. Туркменистан переживает тяжелейший экономический кризис, и с каждым днем это становится все заметнее и понятнее даже неспециалистам. Судорожные попытки властей исправить ситуацию и решить финансовые проблемы за счет населения уже привели к резкому падению реальных доходов, покупательной способности граждан и росту цен на товары и услуги.

Дошло до того, что люди не могут позволить себе приобретать свежие продукты, с которыми в Туркменистане отродясь не было проблем. Например, уже деликатесом считается кусок свежей говядины. Вместо этого рынок заполонен более доступным замороженным буйволиным мясом.

Небольшие партии буйволятины поставлялись из Индии в Туркменистан, начиная с 2009 года, однако настоящий прорыв случился, когда за дело взялась фирма «Стончест», зарегистрированная сразу в трех странах: Великобритании, Индии и ОАЭ.

С 2013 по 2017 годы «Стончест», в качестве посредника, организовала поставку в Туркменистан 45 тысяч 916 тонн замороженного индийского мяса на общую сумму 118 млн 510 тыс. долларов США, и поставки продолжаются. Эта фирма – эксклюзивный поставщик государственного предприятия «Туркменмясомолторг».

Килограмм продукта поступает в Туркменистан по цене около 2,6 долларов, а продается населению в два раза дороже, но бизнес, как ни странно, заключается не в этом, а в том, что фирма «Стончест» принадлежит людям, входящим в окружение президента Туркменистана, со всеми вытекающими из этого преимуществами. У «Стончест» никогда не было проблем с конвертацией вырученных от реализации товара манатов, а с недавних пор они местных денег и вовсе не видят, заключая контракты с правительством Туркменистана сразу в иностранной валюте.

Название фирмы «Стончест» в переводе с английского на туркменский (не смейтесь!) – «вепалы», то есть «преданный». «Самый преданный», если быть точнее. Есть еще одна дубайская фирма, принадлежащая тому же владельцу – «Привиледж» (Privilege Corporation General Trading – «Привилегия»).

Преданность и привилегии – основа сегодняшнего туркменского бизнеса.

Фактический владелец фирм «Стончест» и «Привиледж», бывший шеф-пилот Сапармурада Ниязова и заместитель начальника Национального управления гражданской авиации Туркменистана Мухаммед Курбанов, начал заниматься коммерческой деятельностью разной степени законности еще будучи действующим летчиком. Первые большие деньги он «поднял» в 1992-1993 годах, когда скупал советские рубли там, где они постепенно выходили из обращения, и продавал их там, где они еще вполне были в ходу. Перелетая из одной бывшей союзной республики в другую на загруженном купюрами ТУ-154 «Туркменских авиалиний», М. Курбанов заработал не только для своего начальства, но и достаточно для того, чтобы самому вскоре выйти в отставку и сменить летную форму на костюм бизнесмена.

Поначалу он действовал, находясь в Ашхабаде, и занимался торговлей туркменскими нефтепродуктами. В 1998 году у правоохранительных органов Туркменистана накопились к нему вопросы. В результате М. Курбанову пришлось уехать в Россию, а потом и вовсе в Эмираты. Однако, несмотря на проблемы с туркменским законом, Курбанов никогда не прекращал делать бизнес в Туркменистане и даже постепенно расширял сферу своей деятельности, поставляя в республику все подряд — от электроники и стройматериалов до продуктов питания.

С приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова положение бывшего летчика стабилизировалось, и вскоре он сумел сблизиться с могущественным Назаром Реджеповым — мужем сестры президента, контролирующим практически весь частный бизнес в Туркменистане через своих сыновей Хаджимурада и Шамурада. С ними же, в свою очередь, наладили отношения дети Мухаммеда Курбанова Мердан и Максат.

Мердан Курбанов – генеральный директор фирм своего отца «Стончест» и «Привиледж», занимается сегодня вопросами поставок в Туркменистан мяса из Индии, что, благодаря беспрецедентным привилегиям относительно рядовых туркменских предпринимателей, еле сводящих концы с концами, приносит семейству Курбановых сверхприбыль.

Младший брат Мердана Курбанова — Максат также вносит серьезный вклад в развитие семейного бизнеса. Именно он входит в ближайшую свиту президентских племянников, регулярно проводя с ними время, сопровождая их в путешествиях, всячески развлекая и пользуясь их расположением. На фото выше, например, Максат Курбанов отдыхает в компании Хаджимурада Реджепова во французских Альпах – элитном горнолыжном отеле Les Airelles в Куршавеле. Фотография взята из личного аккаунта Хаджимурада в Инстаграм. Самый дешевый номер, в котором было сделано фото Максата, попивающего шампанское, стоит 1650 евро за ночь. Сколько дней они там прогуляли – неизвестно.

А на этом фото Максат Курбанов отдыхает на дне рождения другого племянника президента – Шамурада Реджепова. В конце сентября Шаммы – так его называют в Ашхабаде, исполнилось 30 лет. На торжестве в честь именинника выступал известный певец Хаджи Язмаммедов.

Кроме того, дополнительного веса Курбановым добавила недавняя женитьба Максата на туркменской красавице Сульгун Чарыевой – дочери бывшего председателя Государственной товарно-сырьевой биржи и председателя корпорации «Туркменнефтегаз» Ильяса Чарыева, хоть и отбывающего срок лишения свободы, однако влияния и богатства не утратившего.

Отец невесты благословил молодых по телефону из колонии, а само торжество прошло в Дубае и привлекло немало внимания. Привычные к роскоши жители знаменитого дубайского острова Пальма, где обосновались и Курбановы, удивленно делились в соцсетях фотографиями шумного свадебного кортежа из пары десятков «Роллс-ройсов», «Ламборгини», «Поршей» и «Мерседесов», украшенных туркменскими коврами и платками.

Для главного застолья был арендован банкетный зал пятизвездочного отеля «Софитель Дубай Пальма» заодно с несколькими десятками номеров для гостей, среди которых многочисленная бердымухамедовская родня занимала главенствующее положение. Со сцены гостей развлекали артисты, в том числе известный скрипач Гасан Мамедов, под аккомпанемент которого отплясывал Шаммы, певец Сосо Павлиашвили и группа «Ялла».

Свадьба обошлась ее устроителям в несколько сотен тысяч долларов, но это сущие копейки, по сравнению с тем, сколько денег они уже выкачали и продолжают выкачивать из государственного бюджета Туркменистана и карманов простых граждан. Ведь, помимо второсортной индийской буйволятины, в Туркменистан сплошным потоком идут контейнеры с сахаром, мукой, маслом и другими продуктами первой необходимости. Стремительно теряющий контроль над экономикой страны президент Бердымухамедов отлично понимает, что народ простит ему все, кроме голода, поэтому до последнего транжирит оскудевшую казну на поддержание видимости товарного изобилия.

Сколько денег Туркменистан уже должен иностранным кредиторам, неизвестно. Известно только, что своих денег у государства практически не осталось, и взяться им неоткуда. Семья Курбановых – лишь один из инструментов клана Бердымухамедова по выкачиванию денег через сделки с госпредприятиями в свой карман. Туркменистан живет в долг, и ничем хорошим это не закончится, если немедленно не прекратить строить никому не нужные горно-обогатительные комбинаты с мизерной производительностью, пустующие аэропорты и одноразовые поля для гольфа.

Пока президент поет, танцует, катается на велосипеде, пишет книги и играет с алабаями, его родственники заодно с проходимцами от бизнеса в открытую грабят государство, совершенно не заботясь о последствиях. Судя по всему, переживать эти последствия вместе с народом Туркменистана они не собираются.