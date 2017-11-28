Как кость в горле. Активистку Галину Кучеренко вызывают в полицию (аудио)

В Ашхабаде предпринимаются попытки нейтрализовать активность известной зоозащитницы Галины Кучеренко. Ее регулярные выступления в защиту уничтожаемых в Туркменистане животных, критические комментарии в блокируемых в стране группах в популярных соцсетях стоят костью в горле у властей. Методы, с помощью которых власти пытаются заставить замолчать Галину Кучеренко, разнообразные. Самый распространенный и, на взгляд служителей режима, наиболее действенный – это лишить женщину доступа в Интернет. Именно это не раз делалось в отношении несговорчивой активистки. Но Г. Кучеренко хорошо знает свои права, к тому же настойчива в своих притязаниях, и работникам ГТС всякий раз ничего не остается делать, как вновь подключить ее ко всемирной паутине.

Однако 16 ноября спецслужбы объявили Кучеренко новую войну. Для начала ей перекрыли доступ на привычные сайты, оставив при этом беспроводную сеть wi-fi активной, вроде как придраться не к чему. Но записанный Галиной ее телефонный разговор с сотрудником отдела АСУ городской телефонной станции лишний раз доказывает, что в отношении данного абонента действуют целенаправленно и явно по чьему-то заданию. Галина приводит в разговоре слова начальника ГТС, который прямым текстом накануне заявил ей: «Вам интернет не будет включен!». Ниже публикуем запись ее разговора с работником ГТС, а также с полицией.

В тот же день, 16-го, Галине позвонили из отдела полиции Ниязовского этрапа и пригласили явиться в 31-й кабинет. Причиной вызова оказалось некое заявление, поступившее на Г. Кучеренко. Сотрудник на другом конце провода долго отказывался отвечать по телефону, в чем суть заявления и кто его автор, настаивая на личной встрече с Галиной в стенах полиции. Лишь после того, как женщина однозначно дала понять, что категорически отказывается выходить из дому и ехать в отдел, звонивший признался, что речь идет о заявлении, поступившем от другой ашхабадской активистки, хорошо знакомой Галины Вертяковой. В нем пенсионерка якобы сообщает, что Г. Кучеренко склоняла ее дать интервью некоему зарубежному изданию.

Стравливать людей, состоящих между собой в дружеских отношениях, являющихся единомышленниками, — один из отработанных методов туркменских спецслужб. С помощью продуманных способов можно убить сразу двух зайцев: рассорить людей между собой, чтобы поодиночке сделать их более сговорчивыми, и выманить человека из дому. Галину Кучеренко не раз пытались заставить прийти в полицию. Но горький опыт той же Г. Вертяковой, когда она после подобного вызова не вернулась домой, а была арестована и вскоре по надуманному обвинению предана суду, заставляет Кучеренко быть предельно осторожной и не вестись на подобные приглашения и даже вызовы по повестке, воспринимая это как организованные провокации. Вот и в тот день, 16-го, после того как, не добившись ее согласия на добровольную явку в отдел полиции Ниязовского этрапа, к Галине явились четверо работников полиции. Женщина отказалась открывать дверь.

Что касается заявления от Вертяковой, то тут и в самом деле, похоже, была организована провокация, суть которой коротко такова. Некто обратился к пенсионерке с просьбой дать интервью зарубежному журналу. Женщина, побоявшись быть обвиненной в том, чего не делала, позвонила в полицию и попросила выяснить, с какого номера ей звонили с предложением об интервью. Очевидно, дальнейшую операцию по забрасыванию наживки разрабатывали в недрах МНБ. Вертяковой была предоставлена распечатка телефонных звонков, и – вот неожиданность! — «те самые» исходили не от кого-нибудь, а от самой…Г.Кучеренко. «Напишите заявление, — предложили женщине доблестные стражи порядка, — мы расследуем». К счастью, Галина Вертякова, подумав, отказалась от данного предложения.

Потерпев фиаско, спецслужбы, тем не менее, все равно попытались вытащить зоозащитницу в полицию, где, конечно же, ее бы ждали не хозяева 31-го кабинета, а лица совсем из другого ведомства…

За неделю до описываемых событий Г.Кучеренко позвонила в отдел жалоб Института демократии и прав человека при президенте Туркменистана. На звонок долго никто не отвечал, и когда уже Галина собралась отключиться, на том конце провода прозвучал то ли сильно заспанный, то ли от чего-то очень уставший женский голос. Разговаривать на предмет жалобы голос явно не хотел, а когда услышал слово «омбудсмен», то и вовсе все сделал для того, чтобы поскорее отключиться. «К кому обращаться, у кого искать защиты в этой стране?!» — спрашивает гражданская активистка.

АНТ призывают власти Туркменистана незамедлительно прекратить давление на активистов, среди которых, в частности, и 68-летняя Солтан Ачилова – корреспондент туркменской службы радио «Свобода». 27 ноября на женщину уже в который раз средь бела дня было совершено нападение неизвестными лицами. «Альтернативные новости Туркменистана» также призывают международные организации не оставлять без внимания происходящее в стране и внимательно следить за ситуацией с Галиной Кучеренко и другими активистами.

