В Дашогузе огласили приговор по громкому уголовному делу

В первых числах декабря в Дашогузе после длившегося более одного года следствия, неоднократных переносов судебных заседаний и отправки уголовного дела на доследование, наконец-то, состоялось оглашение приговора группе работников оптово-розничной фирмы «Дашогуз» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана во главе с ее бывшим генеральным директором Шерипбаем Рейимбаевым — одним из последних оставшихся на руководящих позициях представителей обширной узбекской диаспоры, проживающей в Дашогузском велаяте.

По информации корреспондента АНТ в этом регионе, суд приговорил Шерипбая Рейимбаева к 15 годам лишения свободы. Немалые сроки получили и другие фигуранты дела. Так, работавший непродолжительное время в должности главного бухгалтера Вадим Хисматуллин, осужден на 7 лет, а бухгалтер по строительству – на 10 лет лишения свободы. Всего по данному громкому уголовному делу к судебной ответственности привлечены 39 человек, и почти все они в той или иной степени признаны виновными по инкриминируемым им статьям УК Туркменистана и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Ранее АНТ уже посвятили несколько публикаций аресту Ш. Рейимбаева и других работников ГОРФ «Дашогуз», вероятным причинам возбуждения данного уголовного дела и растянувшемуся на год следствию по нему, а также бегству из страны главной фигурантки дела Язбике Бердыевой и сносу той части дашогузского «Бай базара», на территории которой в бытность Ш. Рейимбаева директором ГОРФ были построены и сданы в аренду новые магазины и торговые ряды.

У жителей Дашогуза вердикт суда в отношении Шерипбая Рейимбаева вызвал неоднозначную реакцию. Люди, знающие его как честного, скромного и порядочного человека, умелого организатора и грамотного руководителя, намерены обратиться к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой ходатайствовать перед президентом Туркменистана о пересмотре этого приговора.

«Мы будем писать Шавкату Миромоновичу письмо, хотя знаем, что спецслужбы Туркменистана будут всячески препятствовать этому. Поэтому убедительно просим вас опубликовать информацию о суде над Шерипбай-ака и надеемся, что эту информацию перепечатают узбекские СМИ, и она быстрее дойдет до сведения Мирзиёева», — сказал корреспонденту АНТ один из источников.