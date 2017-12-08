Генсек ОБСЕ отказался отвечать на вопрос, обсуждал ли он с Бердымухамедовым проблему исчезнувших в туркменских тюрьмах

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (на фото второй слева) отказался отвечать представителям ряда НПО Туркменистана по поводу того, поднимал ли он на недавней встрече с Г. Бердымухамедовым в Ашхабаде вопрос об исчезнувших в туркменских тюрьмах людях. Вопрос был задан на параллельной конференции гражданского общества ОБСЕ, прошедшей 5-6 декабря в Вене в преддверии Совета министров этой организации.

«Господин генеральный секретарь, наверняка Вы в курсе о развернутой международной кампании “Покажите их живыми!” в защиту исчезнувших в тюрьмах Туркменистана бывших высокопоставленных чиновников, активистов и людей, осужденных по религиозным статьям. На днях Вы вернулись из Туркменистана, встречались там с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Судя по вашим сообщениям в Твиттере, поездкой Вы остались довольны. Скажите, затрагивали ли Вы в беседе с президентом вопрос об этих людях? Если да, то каков был его ответ, а если нет, то почему не затрагивали?»

Генсек ответил, что с кампанией «Покажите их живыми!» он, безусловно, знаком. Однако о содержании «приватной беседы» с туркменским президентом он рассказывать не будет.