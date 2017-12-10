В отношении Г. Кучеренко власти творят беззаконие

В день прав человека, отмечаемого 10 декабря, о судьбе похищенной туркменской полицией более трех суток назад защитницы животных Галины Кучеренко из Ашхабада до сих пор нет никакой информации.

В отношении активистки и ее семьи туркменские правоохранительные органы творят самый настоящий произвол. По словам Тимура Мисриханова, главы «Ассоциации независимых юристов», 7 декабря случилось незаконное проникновение в жилище в нарушение соответствующей статьи 16 уголовно-процессуального кодекса и ст. 51 Конституции страны.

Во-первых, полиция обязана была ознакомить Г. Кучеренко с жалобой на нее от соседей, если таковая на самом деле имелась, а также предъявить ордер или разрешение из прокуратуры на проникновение в жилище. После того, как они ворвались, полицейские обязаны были составить протокол о том, что они сломали дверь, в каких целях и на основании чего это было сделано, — все должно было быть описано в подробностях. Этот протокол должны были предоставить самой задержанной или дочери Галины Валерии для ознакомления и подписания.

Во-вторых, после того, как забрали дочь, правоохранители должны были обеспечить охрану жилища, потому что в отсутствие хозяев его могли разграбить, что фактически и произошло: животные, проживавшие в квартире, и которых впоследствии там не оказалось, являлись собственностью Галины Кучеренко.

В-третьих, согласно статье 141 УПК Туркменистана, орган уголовного преследования должен незамедлительно, но не позднее двадцати четырёх часов уведомить семью о ее задержании и месте ее нахождения. Этого также сделано не было.

Тем не менее, по некоторой информации Г. Кучеренко поместили в изолятор временного содержания в поселке Арзув близ Ашхабада. Известно также, что до этого ее привозили в суд Беркарарлыкского этрапа, где, напомним, дочери в ее присутствии выписали штраф на 50 манатов за якобы оказанное ею сопротивление полиции.