12 декабря, спустя пять суток после задержания, семье ашхабадской защитницы животных Галины Кучеренко разрешили навестить ее и передать личные вещи.
По подтвержденным уже данным, Галине дали 15 суток административного ареста по заявлению от соседки Лианы Асланян, которая выступила с видео обращением (см. ниже) и заявила, что Галина якобы в подъезде без какого либо повода напала на ее мать.
В данный момент Г. Кучеренко находится в изоляторе временного содержания в поселке Арзув близ Ашхабада (на фото). Ни в какой психиатрической больнице она не была и дня.
Дочь активистки смогла передать ей теплые вещи – Галина была в той же домашней одежде, в чем ее забрали из дома. В течение дня ей можно привезти еду.
Состояние Галины удовлетворительное, спрашивала о своем болеющем отце и животных, которые после задержания матери и дочери из квартиры пропали.
2 комментария к записи «Галине Кучеренко разрешили свидание и передачу»
Вы не опубликовали мой комментарий в котором я выссказал свое мнение что Кучеренко не похожа на человека который является защитницуй животных
Если она отказалась в пролый раз написать заявления в соответсвующие органы для создания приютов для бездомных домашинх животных сославшись на то что у нее нет свободного времени
Было сразу понятно что она очень далека от того что ей приписывают
Спасибо Вам за то что Вы обьективно подошли и опубликовали видео соседки не все правозащитики опубликовывают материал который идет против их политики