Туркменистан: ЦБ прекратил конвертацию валют предпринимателям

Центральный банк Туркменистана прекратил конвертацию валют для предпринимателей, занимающихся импортом зарубежной продукции. Уже с первого декабря ни один уполномоченный банк в стране не производит подобные операции.

По принятым в декабре документам ответа нет до сих пор, хотя раньше решение по контракту принималось в течение недели. Соответственно, пока не удовлетворена предыдущая заявка на конвертацию, новый пакет документов подавать нельзя.

Предпринимателям советуют ждать, однако чего и сколько ждать, не уточняют. Местные бизнесмены считают, что конвертация не возобновится, и решение ЦБ можно рассматривать как официальное установление двух курсов национальной валюты, как это было до 2007 года.

На фоне этой ситуации на «черном» рынке валюты доллар подскочил до 10,5 манатов, причем по этой цене его покупают у населения. Валютчики доллары не продают вообще. Еще в понедельник, 15 января, курс американской валюты на базаре колебался в пределах 9,3-9,5 манатов.

Справка: В Туркменистане с января 2015 года действует фиксированный государственный курс доллара, установленный на уровне 3,5 маната. С этого времени власти стали постепенно ограничивать свободный обмен валюты для населения. Поначалу людям разрешали покупать по госкурсу до 1000 долларов, а осенью 2015-го этот порог снизили до 460 долларов.

В это же время ограничения коснулись и предпринимателей, занимающихся импортом зарубежных товаров народного потребления и продовольствия. В октябре 2015-го Центральный банк ограничил бизнесменам автоматическую конвертацию валют с использованием их счетов в национальной валюте, а также установил порог для снятия наличных в размере 35,000 манатов ($10,000).

В конце 2016 года банки стали конвертировать предпринимателям лишь 3 процента от общей стоимости контракта. В январе 2017-го порог для снятия наличных был снижен в 10 раз, до $1000 в месяц, а в июне того же года сумма конвертации по контрактам составила 1,4-2%. Летом 2017-го туркменских предпринимателей обязали регистрировать контракты с поставщиками в Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана (ГТСБТ).

На фоне всех этих ограничений в стране заметно выросли цены на импортные товары.