Нелегальный бизнес ашхабадских гинекологов

Столичные врачи-гинекологи освоили новый вид бизнеса – торговлю препаратом «Мифепристон» (на фото) для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках.

Везут таблетки из Китая авиарейсами из Урумчи. Вся инструкция по применению препарата на китайском языке. Врачи продают таблетки, объясняют, как нужно их принимать, и отправляют клиентку домой, а через некоторое время у женщины случается выкидыш. Известно, что в результате применения этого препарата у нескольких пациенток не останавливалось кровотечение, и приходилось срочно вызывать «Скорую помощь».

Несмотря на то, что ввоз лекарственных препаратов на территорию Туркменистана осуществляется исключительно по лицензии Минздрава страны, а таможенная служба тщательно проверяет багаж пассажиров китайских рейсов в поисках «Мифепристона», препарат все же удается провезти через границу. Из-за его ограниченного количества и высокого спроса у женской части населения, особенно незамужних девушек, которые в силу понятных причин не могут обращаться в медицинские учреждения за абортом, стоимость одной таблетки в Ашхабаде начинается от 40 долларов. У нас имеются сведения, что данный препарат можно купить, по крайней мере, в одной из поликлиник столицы.