Туркменистан: Нищий народ богатой страны 07.02.2018 в рубрике Видео. 40 <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> ОБСУДИТЬ (0)Распечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу Материалы по теме:Откуда у зятя Гурбангулы Бердымухамедова часов на 1 миллион долларов?Видео: Жители ашхабадского микрорайона отстояли свои кондиционерыТуркменистан: Коррупция, беззаконие, тюрьмыТрейлер к фильму АНТ: Жизнь за туркменской решеткой