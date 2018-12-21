Туркменистан: Кризис Эпохи Могущества и Счастья. Фильм АНТ об итогах 2018 года

«Альтернативные новости Туркменистана» по сложившейся традиции к концу года предлагают вашему вниманию очередной фильм. Сегодня мы подводим итоги 2018 года – периода очень сложного как для страны, так и для ее населения. Символ уходящего года – очереди за основными продуктами питания: хлебом, мукой, хлопковым маслом, куриными окорочками, яйцами и сахаром.

Как так получилось, что жители одной из самых богатых стран мира оказались на грани гуманитарной катастрофы? Почему трудолюбивые сельчане Дашогуза стоят в очередях за лимитированной мукой и хлебом? Почему жители Лебапа, в буквальном смысле слова, стали снимать с себя одежду и продавать ее за копейки на рынке? В апреле кризис добрался и до Ашхабада, где люди стоят перед магазинами за хлопковым маслом. Почему марыйцы – жители некогда самого богатого региона страны, простаивают за хлебом и курицей? Почему туркменские студенты за рубежом не могут обналичить с карточек свои законные деньги? Оплатить учебу или даже купить продукты.

Вопросы, отвечать на которые люди в Туркменистане уже, кажется, перестали бояться…

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