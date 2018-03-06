Туркменистан: Продовольственный кризис добрался до столицы

В конце февраля в столичных государственных магазинах введено новое ограничение на количество приобретаемого покупателями товара. В частности, лимит касается таких продуктов, как сахар и мука. В настоящий момент, по данным Радио «Азатлык», в одни руки можно приобрести не более 1 килограмма муки и 0.5 килограмма сахара. Раньше норма отпуска муки составляла 5 килограммов, сахара – 1 килограмм.

Местные наблюдатели говорят, что продовольственный кризис добрался и до столицы.

Фотодоказательство этому получено редакцией АНТ из Ашхабада. На снимке видно, как перед магазином «Хеззетли», расположенном в 30 микрорайоне, недалеко от перекрестка проспекта Махтумкули и улицы Островского, стоят в ожидании привоза продуктов местные жители. Каждое утро перед магазином собираются от 20 человек и более. Наибольшим спросом пользуется растительное масло «Ахал» по цене 5 манатов, но его не хватает на всех, поэтому дают не более двух литров в одни руки. Покупатели вынуждены довольствоваться другим растительным маслом местного производства – «Акпамык», которое на 1.40 манатов дешевле, но значительно более низкого качества. По словам источников, и этого продукта недостаточно, и за ним выстраиваются очереди. Если утром припозднишься, то масла не достанется, и тогда ничего не остается, как идти на базар либо к коммерсантам.

На рынках привозное растительное масло российского и иранского производства в свободном доступе. Но цены кусаются: если в конце года оно стоило 10-12 манатов за литровую бутылку, то сейчас стоимость поднялась до 15 и более манатов. У коммерсантов также можно купить местное масло, но цены не сравнимы с государственными и доходят до 8-10 манатов.

В Туркменистане с осени прошлого года наблюдается острая нехватка продуктов питания. В регионах выстраиваются большие очереди за мукой, хлебом, сахаром и растительным маслом, нередко это приводит к давкам и потасовкам. На севере страны люди штурмуют грузовые машины с отрубями. Нехватка продуктов и рост цен на них вызваны как недостатком валюты в стране, так и низким объемом собранного урожая пшеницы в прошлом году.

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