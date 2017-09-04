Туркменистан: Лишь приближенные к Семье получают «зеленый свет» в бизнесе

С 25 августа по 30 сентября Государственная таможенная служба Туркменистана временно сняла акцизные пошлины на ввозимые в страну пищевые продукты. Данное решение связано с обеспечением продовольственного изобилия в дни проведения в Ашхабаде Азиатских игр.

Однако об этом в официальных источниках информации ничего сказано не было. Предприниматели узнавали о нововведении через свои связи в таможне, но воспользоваться моментом и ввезти товар без пошлины они не смогут, и вот почему.

Чтобы заказать товар за рубежом, оформить с поставщиком все необходимые документы, зарегистрировать контракт на туркменской бирже, нужно, как минимум, 5-6 дней. Дальше – поиск контейнера, погрузка и отправка в Туркменистан, а это еще около 15 дней. По прибытии контейнера в страну сертификационный отдел таможенной службы держит товар 10 дней, пока он не пройдет через лаборатории и не получит соответствующие бумаги.

Получается, что физически уложиться в эти сроки невозможно. Туркменские бизнесмены уверены, что о негласном решении таможни знали, причем, заранее, лишь избранные фирмы и частные предприниматели, приближенные к семье президента. Среди них – «Кямиль маркет», огромный супермаркет в новом столичном торговом центре «Беркарар». Его лично открывал Гурбангулы Бердымухамедов.

«Представьте, какую выгоду получит этот маркет, если он привезет партию хорошего российского или европейского сока и, не уплатив государству пошлину в размере 2-х долларов за 1 кг, выставит продукцию на свои прилавки по прежним ценам, – говорит местный предприниматель. – Народ пойдет именно к ним, потому что качество соков местного производства не идет ни в какое сравнение с зарубежными».

А фирма эта привозит опт, и никакие банковские ограничения на конвертацию валют или биржевая бюрократия ее не касаются. Более того, иностранные грузовики с польскими, российскими, турецкими или иранскими госномерами, везущие фирме импортный товар, отгружают его прямо на складах «Кямиль маркет» в ТЦ «Беркарар», минуя таможенный терминал. Уже потом, задним числом, «Кямиль маркет» оформляет все необходимые документы и сертификаты, по большому счету – для галочки.

«Ни один госорган, контролирующий сферу торговли, ввоз и сертификацию товаров, не имеет права вскрывать их контейнеры или фуры», — говорит исчтоник.

«Кямиль маркет» игнорирует и требование таможни Туркменистана, касательно языка сопроводительных документов (английский, русский или туркменский), и нередко сдает документы на польском языке, поскольку основной их товар ввозится именно оттуда.

Управляющим этой фирмой является ашхабадский бизнесмен Мерген Бегенджов – близкий друг племянника президента Хаджимурада Реджепова. Успех Бегенджова, начавшего в начале нулевых свой бизнес с аренды небольшой торговой площади на Русском базаре, пришел с приходом к власти Г. Бердымухамедова. В 2007-09 годах он привозил из Дубай элитные подарочные новогодние корзины, затем открыл несколько магазинов. В конце 2014 года М. Бегенджов стал управляющим «Кямиль маркетом». Этот же человек, а по большому счету, Семья, владеет и остальными крупными супермаркетами в Ашхабаде и регионах — «Пайтагт», «Шазада», «5 Йылдыз».

Источники АНТ не сомневаются – прошлогодние аресты крупных ашхабадских предпринимателей: владельца супермаркета «А-Маркет» Довлета Атаева, развлекательного центра «Мердем» Ресула Атагельдыева, а также спешное закрытие популярного турецкого супермаркета «Йимпаш», — дело рук недобросовестных конкурентов в лице Мергена Бегенджова. Возможная связь этих и других арестованных бизнесменов с турецким оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом — лишь предлог, чтобы расчистить поле для Семьи. Однако, один, без поддержки родственников Гурбангулы Бердымухамедова, в частности, его племянников Хаджимурада и Шамурада Реджеповых, а также сестры Гульнабат Довлетовой, он все это провернуть бы не смог. Помимо дружбы с племянником Бердымухамедова, с президентом его связывает и то, что родной брат супруги Мергена Бегенджова работает в личной охране главы государства.

На каждом совещании правительства президент требует от своих министров продовольственного изобилия и широкого ассортимента продуктов питания на рынках страны, но на деле государство ставит лишь препоны местным предпринимателям. Ашхабадские бизнесмены возмущаются подобными преференциями фирмам и компаниям, близким к Семье. Предприниматели считают, что в условиях экономического кризиса власти наоборот должны поддерживать всех тех, кто пытается развиваться и дает работу другим, а не отдельно взятые фирмы и лица.