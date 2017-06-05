Туркменистан: Работники бюджетных организаций сидят без зарплаты

05.06.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , , , 3 935

Архивное фото АНТ

В Ахалском и Лебапском велаятах бюджетники, начиная с марта, не получают зарплату. Об этом сообщают источники АНТ.

«Живем в долг, — сообщает житель Туркменабада, работающий в области спорта. – Последний раз получили аванс за март. На все вопросы ответ один: денег нет, потерпите».

Сотрудники бюджетной сферы столицы на минувшей неделе получили апрельский аванс. Зарплата поступает на карту, и деньги еще надо снять. Люди бросились к банкоматам, но большинство машин наличные манаты не выдает, а около тех, что выдают, стоят длинные очереди.

«Отстояла 40 минут и получила всего 200 манатов, — сообщает педагог из Ашхабада, — но что можно купить на эти деньги, когда накопилось столько долгов…». По словам источников, другие банкоматы и вовсе настроены на выдачу только 100 манатов.

Напомним, что ситуация с отсутствием денег в бюджете страны сложилась не сегодня и не вчера, а уже несколько месяцев назад. Население постоянно испытывает трудности с деньгами, чего бы это не касалось: конвертации маната, роста курса иностранной валюты на черном рынке (в последние дни наблюдается небольшой спад), отправки денежных переводов за рубеж, таможенных пошлин и т.д.

Непомерные расходы на подготовку к предстоящим в нынешнем году Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам подорвали и без того дышащий на ладан бюджет страны, считают местные наблюдатели. Нехватка денег тяжким бременем ложится, в первую очередь, на простое население, на бюджетников, которые уже не один раз за последнее время раскошеливались на Азиаду.

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3 комментария к записи «Туркменистан: Работники бюджетных организаций сидят без зарплаты»

  1. Кое кого племянички на дорогих мерсах ездят в беркарар развлекаться с проститутками.
    У кого нету денег придите попросите продать их тачки и на вырученные деньги можете покрыть часть долгов.
    Или требуйте права или молчите и не возникайте.
    Удачи!!!

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  2. Почему вы обладатели зарплатный карт, за безнал нехотите купит себя мясо, хлеб, молоко, масло и т п . в супермаркете или рыноках ????

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  3. Нам солнца не надо, нам Клоун всем светит,
    Нам хлеба не надо – работу давай.
    Мы Клоуна спросим, а он нам ответит,
    И «честно» поделит большой каравай.

    Нас Клоун всех кормит, нас Клоун всех поит,
    Талоны на мыло и сахар дает.
    Нас Клоун всех на работу устроит,
    И он нас отправит в последний полет.

    Без Клоуна бабы рожать перестанут,
    Без Клоуна солнце не сможет взойти,
    Без Клоуна ночь над страною настанет,
    И мы не сумеем дорогу найти.

    Без Клоуна свиньи разучатся хрюкать,
    Коровы не будут давать молока,
    Без Клоуна лошади станут мяукать,
    «Разводит» зверей тупорылый баклан.

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