Зять сестры Бердымухамедова с часами на $1 миллион получил медаль «За любовь к Отечеству»

Ибабекир Бекдурдыев (на фото) – зять всесильной сестры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Гульнабат Довлетовой, получил медаль «За любовь к Отечеству».

Как следует из указа главы государства, инженер-проектировщик 2-й категории проектной службы объединения «Туркменгазоснабжение» госконцерна «Туркменгаз» Бекдурдыев, в числе других граждан страны, награжден за «большие успехи в приумножении международного авторитета страны», «особые заслуги перед нашим независимым государством и родным народом, многолетний добросовестный, самоотверженный и образцовый труд».

Ибабекир Бекдурдыев (друзья называют его прозвищем Гуга) получил известность в феврале этого года, после того как «Альтернативные новости Туркменистана» изучили социальные сети Гуги и обнаружили наличие у него наручных часов на сумму свыше 1 миллиона долларов. Его самой любимой маркой является Richard Mille. Таких часов у зятя семьи президента как минимум четверо, самые «дешевые» из них стоят 110 тысяч долларов.



Нам сложно сказать, каким образом «Гуга 2-й категории» проявил свою любовь к Отечеству на посту инженера-проектировщика, но мы точно знаем, чем он любит заниматься вне своей работы: пить элитный алкоголь в казино Лас-Вегаса, прогуливаться на яхтах в Монако, ездить на дорогих автомобилях в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Турции и других странах.

После скандала Гуга спешно удалил все фотографии и закрыл от публики свои профили.

В 2017 году бильярдист Ибабекир Бекдурдыев также получил почётное звание «Заслуженный мастер спорта Туркменистана» за победу в Азиаде. Напомним, тогда он сначала обыграл двух своих товарищей по сборной Туркменистана, а в финале – своего же тренера.