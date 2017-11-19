“В связи с временными трудностями”. ГК “Туркменнефть” 4 года не выплачивает долг в $8,5 млн

Государственный концерн “Туркменнефть” вот уже 4 года не выплачивает долг свыше 8 с половиной миллионов долларов за поставленное ему нефтегазодобывающее оборудование. Судя по письмам руководства ГК на запросы кредиторов, у второй крупнейшей компании Туркменистана нет денег.

В апреле 2013 года “Туркменнефть” и кипрская компания I.C. Intercomplect Ltd подписали контракт на поставку аналитической лаборатории и передвижного комплекса для исследования и освоения нефтегазодобывающих скважин.

Оборудование это непростое. Исходя из особенностей туркменского шельфа, по требованию заказчика, комплекс собирали практически вручную, заказывая компоненты в России, Беларуси и США. Компания-исполнитель осуществила заказ в полном объеме и в установленные сроки. Заказчик товар принял и подписал акт приема-передачи в мае 2014 года, выплатив в том же году почти 674 тысячи долларов. Однако с тех пор компания I.C. Intercomplect Ltd денег больше не получила.

“В настоящее время в связи с временными трудностями ГК “Туркменнебит” не может оплатить образовавшуюся задолженность”, — сообщил в письме от августа 2014 года тогдашний председатель госконцерна Тачберды Бегджанов.

“Государственный концерн “Туркменнебит” предпринимает все усилия для проведения в ближайшее время частичной оплаты за поставленный товар. Мы благодарим вас за терпение и понимание, проявленное в течении столь длительного периода времени”, — пишет в октябре 2017 года уже новый руководитель госконцерна Довлетдурды Хаджиев.

Примечательно, что новое руководство туркменской нефтяной компании в лице председателя Д. Хаджиева попыталось избавиться от собственного долга с помощью… Иранской национальной газовой компании, имевшей задолженность другому туркменскому госконцерну — «Туркменгаз». Мол, они должны нашей газовой компании деньги, мы с “Туркменгазом” договорились, что они покроют наш долг перед вами, вопрос будет решен.

Не получилось. Иран за собой долгов не признает, а в мае 2017 года даже пригрозил иском в отношении Туркменистана в международный арбитраж.

В связи с задержкой выплаты долга международная юридическая компания CIS Debt Recovery Solutions, уполномоченная урегулировать данный финансовый спор, предложила туркменской стороне поэтапную выплату долга — по 700 тысяч с конца сентября и до конца 2017 года, однако, судя по отсутствию реакции, госконцерн не в состоянии расплатиться по счетам и таким способом.

“За последние недели мы звонили в “Туркменнефть” сотни раз, однако поговорить удалось лишь раза 3-4, да и то без какого-либо результата”, — сообщил редакции АНТ старший советник компании Тарас Копий.

Все письма, а их за последние два месяца компания отправляла минимум одно в неделю, госконцерном игнорируются. Лишь однажды они ответили, пообещав в очередной раз закрыть вопрос «в ближайшее время».

На сегодняшний день долг “Туркменнефти”, с учетом пени, составляет $8,540,910.55. Вместо предложений, как решить проблему, госконцерн последние три года только и делает, что жалуется на нехватку денег. Примечательно, что поставленное оборудование в итоге должно было увеличить объем добычи нефти на 10-20 процентов, но из-за долга его до сих пор не запускают в эксплуатацию.

Т. Копий заявил, что его компания внимательно отслеживает все деловые новости из страны.

“Мы немедленно связываемся с потенциальными зарубежными партнерами туркменских госконцернов и сообщаем им о проблемах всего нефтегазового сектора Туркменистана, о наличии долгов, и предостерегаем от сотрудничества,” — сказал он.

В случае невыплаты долга в ближайшее время юристы его компании будут готовить исковые документы в международный арбитраж.

Ранее компания CIS Debt Recovery Solutions уже имела опыт с другим туркменским должником — госконцерном “Туркменгаз”. Туркменская сторона на протяжении двух лет не выплачивала долг в $2.5 миллиона долларов китайскому поставщику двух локомотивов. В течение недели после публикации АНТ “Туркменгаз” перечислил деньги в полном объеме.

Напомним, на рубеже 2014-2015 годов Туркменистан столкнулся с острым финансовым кризисом. Несмотря на нехватку денег, руководство страны вложило миллиарды долларов на проведение в сентябре десятидневных Азиатских игр. Бесцельные расходы, тем не менее, не прекратились и после игр. Так в октябре с.г. в Ашхабаде был открыт первый в стране гольф-клуб, а президент анонсировал строительство еще десяти подобных объектов по всей стране.