Азиатские игры в Туркменистане: Спорт и репрессии

Позиция Туркменистана в вопросе о правах человека не соответствует его статусу участника международного Олимпийского движения.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и «Туркменская инициатива по правам человека» (ТИПЧ) выступили с совместным обращением, касающимся V Азиатских игр в закрытых помещении и по боевым искусствам, которые планируется провести в Ашхабаде с 17 по 27 сентября 2017 года.

В связи с тем, что туркменские власти активно рекламируют проведение торжественных мероприятий по случаю 100 дней, оставшихся до начала Игр, правозащитники напоминают о том, что ужасающая ситуация с правами человека в Туркменистане грозит омрачить проведение этого международного спортивного состязания, если руководство Олимпийского совета Азии (ОСА) не призовет правительство Туркменистана к решению этих проблем.

Позиция Туркменистана в вопросе о правах человека не соответствует его статусу участника международного Олимпийского движения, говорится в обращении.

«Правительство Туркменистана проводит репрессивный курс по отношению к своему народу, — считает Рэйчел Денбер, заместитель Директора HRW по Европе и Центральной Азии. — Его позиция относительно соблюдения прав человека является нарушением Олимпийских принципов, которые Oлимпийский совет Азии должен поддерживать».

Туркменские власти жестко контролируют все стороны общественной жизни, страна закрыта для посещения независимыми наблюдателями. В Туркменистане систематически нарушают право на свободу объединений, право на выражение мнений, на свободу религии, на получение и распространение информации, в том числе, посредством СМИ.

Немногочисленные активисты гражданского общества, которые пытаются отстаивать права человека, сталкиваются с постоянной угрозой быть подвергнутыми репрессиям. Власти применяют практику запрета на свободное передвижение активистов, родственников покинувших страну диссидентов и других лиц и запрещают им встречаться с иностранными журналистами, правозащитниками и независимыми наблюдателями. Десятки людей считаются насильственно исчезнувшими в туркменских тюрьмах. Власти отбирают у граждан и сносят жилые дома без соблюдения надлежащей правовой процедуры, отмечают правозащитники.

В декабре 2016 года и феврале 2017 года Human Rights Watch направляла письма в Олимпийский комитет Азии с призывом в преддверие Игр в соответствии с обязательствами ОСА как участника Олимпийского движения добиваться улучшения ситуации с правами человека в Туркменистане. При этом HRW подчеркивала, что проведение Игр в одной из самых закрытых стран мира — это редкий случай, которым следует воспользоваться. К сожалению, эти письма остались без ответа.

Игры будут привлекать внимание международных средств массовой информации к Туркменистану, где в течение многих лет власти подвергают тюремному заключению, угрозам, преследованию или изгнанию из страны журналистов, которые занимаются независимым мониторингом или предоставляют правдивую информацию о Туркменистане в иностранные СМИ, отмечают Human Rights Watch и «Туркменская инициатива по правам человека». В частности, речь идет о корреспондентах Радио «Азатлык» — Туркменской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Сапармамеде Непескулиеве и Солтан Ачиловой, а также о гражданском активисте Гаспаре Маталаеве.

Олимпийская хартия провозглашает свободу прессы и человеческое достоинство ценностями, которые Олимпийское движение должно поддерживать во всех странах. Нарушение права на свободу СМИ в Туркменистане противоречит букве и духу Олимпийской хартии и может негативно сказаться на профессиональной деятельности журналистов, освещающих Игры, подчеркивают правозащитники. И хотя Игры в помещениях не являются олимпийским турниром, в уставе Олимпийского совета Азии говорится о его приверженности Олимпийским принципам и сремлении популяризировать Олимпийское движение и его благородные идеалы в странах Азиатского контитента.

«Правительство Туркменистана рассматривает Игры как способ повышения своей международной репутации, — считает Фарид Тухбатуллин, директор неправительственной организации «Туркменская инициатива по правам человека». — Oлимпийский комитет Азии должен понимать, что право на проведение Игр подразумевает соблюдение Олимпийских принципов».

В своих письмах к OCA Human Rights просила президента Совета призвать туркменские власти предпринять некоторые шаги для ослабления репрессивного режима как гарантию того, что ОСА верна Олимпийским принципам, в частности, потребовать освобождения С. Непескулиева, обеспечить свободу, безопасность и невмешательство властей в профессиональную деятельность независимых туркменских и иностранных журналистов, а также активистов гражданского общества, в том числе, по освещению Азиатских игр и условий, в которых они проходят. Также необходимо добиться разрешения гражданам иметь свои частные спутниковые антенны для расширения доступа к информации; предоставления семьям заключенных, находящихся в изоляции от внешнего мира, информации об их судьбах и местонахождении, а также разрешения на посещения, переписку и передачи.

«У Oлимпийского комитета Азии еще есть время настоять на том, чтобы правительство Туркменистана пошло на некоторые улучшения, — сказал Р. Денбер. — Неспособность сделать это означала бы упущение этой уникальной возможности и дальнейшее поощрение туркменских властей к совершению злоупотреблений».

Сокращенный перевод «Гундогара». Оригинал доступен по ссылке.