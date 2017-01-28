Заявление ЕС о насильственных исчезновениях в Туркменистане

27.01.2017 Гундогар

26 января в Вене в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было распространено заявление Европейского Союза, касающееся насильственных исчезновений в Туркменистане.

Европейский союз выразил обеспокоенность сообщениями о смерти бывшего главы Государственной пограничной службы Туркменистана Тиркиша Тырмыева, последовавшей после 15 лет заключения, проведенных в условиях полной изоляции от внешнего мира, и призывает туркменские власти расследовать обстоятельства его смерти.

Скончавшийся в тюрьме 13 января 2017 года Тиркиш Тырмыев стал одной из первых жертв насильственных исчезновений в Туркменистане, о которой стало известно благодаря деятельности международной правозащитной кампании «Покажите их живыми!» По сообщениям кампании, его подвергали полной изоляции, пыткам и жестокому обращению на протяжении всех 15 лет нахождения в местах лишения свободы, подчеркивается в Заявлении ЕС. «Поэтому мы призываем правительство Туркменистана тщательно расследовать обстоятельства смерти Тырмыева, а также сообщения о применении пыток в туркменских тюрьмах», — говорится в Заявлении.

Евросоюз также подчеркивает, что, как следует из докладов неправительственных организаций, смерть бывшего главы Госпогранслужбы Туркменистана — лишь один из наиболее значительных эпизодов в общей картине нарушений. Кампания «Покажите их живыми!» зафиксировала 88 случаев насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана с начала 2000-х годов и расследует еще более десятка случаев, свидетельствующих о продолжающихся серьезных и систематических нарушениях Туркменистаном международных норм и обязательств. Только за последние 13 месяцев стало известно о смерти четырех заключенных из числа лиц, исчезнувших в пенитенциарной системе Туркменистана.

Европейский союз приветствует тот факт, что правительство Туркменистана предоставило возможность членам дипломатических миссий и представительств международных организаций, в частности, главе Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посетить в 2015 и 2016 годах два пенитенциарных учреждения, а также надеется на разрешение в самое ближайшее время посетить Дашогузскую женскую колонию. «Кроме того, — говорится в Заявлении Евросоюза, — мы призываем правительство Туркменистана также разрешить представителям Международного комитета Красного Креста посещать тюрьмы, в которых содерждатся признанные исчезнувшими заключенные».

Европейский союз вновь, как и в ходе восьмого диалога «ЕС-Туркменистан» по правам человека 17 мая 2016 года, а также прошлогоднего Совещания по человеческому измерению ОБСЕ, призывает Туркменистан немедленно и эффективно решить вопрос о прекращении практики насильственных исчезновений.

ЕС также подтверждает свою твердую приверженность делу предотвращения насильственных исчезновений, представляющих собой серьезное нарушение прав человека, гарантирующих, в частности, право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.

Европейский союз также настоятельно призывает все государства-участники ОБСЕ, в том числе Туркменистан, ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и предпринять практические шаги по борьбе с насильственными исчезновениями.

Также Европейский Союз заявляет о готовности к продолжению диалога с Туркменистаном, в том числе, по вопросам прав человека.