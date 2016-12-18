Жительница Ашхабада, 62-летняя Галина Вертякова, обвинявшаяся в вымогательстве, а на самом деле преследовавшаяся спецслужбами за свои критические комментарии в отношении некоторых мер правительства в социальной сети «Одноклассники», вышла на свободу.
Галина Эсеновна попала в списки помилованных лиц к празднованию Дня нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщают собственные источники АНТ в столице страны.
По информации, ранее суд приговорил пенсионерку к двум годам лишения свободы за якобы попытку вымогательства денег у районного домоуправления. Об этой истории АНТ сообщали в конце октября в материале «Туркменистан: За комментарии в «Одноклассниках» пенсионерке «шьют» уголовное дело».
Источники сообщают, что Г. Вертяковой запрещено покидать пределы Туркменистана в течение одного года. Однако неизвестно, кто и на каком основании наложил подобный запрет. Соответствующая статья Уголовного кодекса Туркменистана не предусматривает ограничение в передвижении.
Напомним, Г. Вертякова со своим супругом намеревались покинуть Туркменистан навсегда и переехать к семье в Россию.
2 комментария к записи «Галина Вертякова вышла на свободу»
Чего и следовало ожидать! Этот КЛОУН своими помилованиями и амнистиями хочет заработать себе имя милосердного! А то, что у женщины судьба сломлена и здоровье подорвано, а ещё очень долго ни кто с ней здороваться не будет от страха, конечно уже ни кого не волнует! А с другой стороны, играя мускулами перед старой и беззащитной женщиной, всем показали, что ни молодых, ни старых жалеть и слушать не станут! Очередной урок всем и каждому, в лице очередной не способной ни на какое сопротивление женщины! БРАВО !!!!!!! АРКАДАГУ — ДЖИММИ ТАНЦОРУ ДИСКО БЕРДЫМУХАММЕДОВУ! Так и слышу как доносятся бурные и нескончаемые аплодисменты с воплями восторга и восхищения от его преданных ….опализов!
Желаю Вертяковым однажды покинуть проклятую страну под названием Туркменистан. Приезжайте в Россию. У нас тоже непросто жить, но лучше в любом случае, чем там.