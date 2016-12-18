Галина Вертякова вышла на свободу

Жительница Ашхабада, 62-летняя Галина Вертякова, обвинявшаяся в вымогательстве, а на самом деле преследовавшаяся спецслужбами за свои критические комментарии в отношении некоторых мер правительства в социальной сети «Одноклассники», вышла на свободу.

Галина Эсеновна попала в списки помилованных лиц к празднованию Дня нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщают собственные источники АНТ в столице страны.

По информации, ранее суд приговорил пенсионерку к двум годам лишения свободы за якобы попытку вымогательства денег у районного домоуправления. Об этой истории АНТ сообщали в конце октября в материале «Туркменистан: За комментарии в «Одноклассниках» пенсионерке «шьют» уголовное дело».

Источники сообщают, что Г. Вертяковой запрещено покидать пределы Туркменистана в течение одного года. Однако неизвестно, кто и на каком основании наложил подобный запрет. Соответствующая статья Уголовного кодекса Туркменистана не предусматривает ограничение в передвижении.

Напомним, Г. Вертякова со своим супругом намеревались покинуть Туркменистан навсегда и переехать к семье в Россию.