ООН признала лишение свободы туркменского активиста Гаспара Маталаева произвольным

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест и заключение туркменского гражданского активиста Гаспара Маталаева произвольным. Арест правозащитника и его заключение под стражу нарушили шесть статей Всеобщей декларации прав человека и четыре статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. Нарушения подпадают под четыре из пяти категорий, используемых Рабочей группой при рассмотрении подобных дел.

В частности, члены Рабочей группы считают, что Г. Маталаев был лишен права на независимый и беспристрастный суд и осужден за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнения.

Данное решение было принято в апреле 2018 года в ходе 81-й сессии Рабочей группы в Женеве (Швейцария) на основе жалобы, составленной неправительственными организациями «Justice International» (США) и «Human Rights Matter» (Германия).

Члены Рабочей группы полагают, что адекватной мерой было бы немедленное освобождение Г. Маталаева и предоставление ему права на компенсацию. Эксперты ООН призывают власти Туркменистана обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств произвольного задержания активиста, а также принять адекватные меры в отношении лиц, нарушивших его права.

Рабочая группа передает данное дело на рассмотрение специальному докладчику ООН по вопросу о положении правозащитников, а также спецдокладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видах обращения и наказания для принятия соответствующего решения.

«Мы приветствуем мнение ООН по этому делу и присоединяемся к призыву к властям Туркменистана немедленно освободить Гаспара Маталаева. Человек не должен сидеть в тюрьме за осуществление своего права на свободу выражения мнения», — заявила Жасмин Камерон, директор организации Justice International.

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Гаспар Маталаев – туркменский активист за права человека, проводивший независимый мониторинг использования принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании. Мужчину арестовали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. Г. Маталаев неоднократно приходил на пункты сбора людей и выезжал на хлопковые поля, где расспрашивал врачей, учителей и других госслужащих, вынужденных собирать хлопок под угрозой увольнения, почему они едут в поле, а не находятся на своем рабочем месте в школьном классе или врачебном кабинете. Гаспар также общался и со школьниками, выезжавшими на поля вместо своих родителей либо в качестве наемной силы в ущерб своей учебе.

Второго октября редакция АНТ опубликовала фоторепортаж Г. Маталаева из Фарабского этрапа под заголовком «Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке». Спустя два дня на заседании госсовета безопасности Гурбангулы Бердымухамедов объявил министру национальной безопасности Доврангельды Байрамову строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб». В ту же ночь в квартиру Гаспара пришли четверо полицейских в штатском. Они потребовали пройти с ними и сказали, что это «из-за интернета и фотографий».

Более месяца работники МНБ Туркменистана «шили» уголовное дело против Гаспара Маталаева. Следователи изучали его телефонные контакты и сообщения, многих его знакомых вызывали на допросы, чтобы найти на него хоть какой-нибудь компромат. В итоге остановились на мошенничестве и даче взятки, а в качестве «потерпевшей» выбрали его подругу Мадину Аллакулыевну Курбанову, которая, к слову, вместе с Гаспаром выезжала на хлопковые поля для проведения мониторинга. Подробнее об этой истории – в заявлении АНТ от 19 марта 2017 г.

Известно, что Г. Маталаева во время содержания под стражей пытали электрическим током, заставляя взять на себя предъявленные ложные обвинения. В итоге суд 9 ноября признал активиста «виновным» и приговорил его к трем годам заключения.

Международные правозащитные организации, в частности, Front Line Defenders, Freedom United и ряд других, не раз выступали в защиту туркменского активиста, а призыв к президенту Туркменистана освободить Гаспара Маталаева подписали почти 68 тысяч человек.

В связи с широким применением в Туркменистане принудительного труда на хлопковых полях ряд известных мировых брендов, в том числе H&M, Inditex и IKEA, публично отказались от закупки текстиля из этой страны. Правительство США 18 мая предписало арестовывать хлопок или текстиль из Туркменистана в своих портах. Это решение было принято после проведенного расследования на основе жалобы, поданной коалицией «Хлопковая кампания».