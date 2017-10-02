IKEA наложила запрет на туркменский хлопок в своей продукции

Торговая марка IKEA наложила запрет на использование хлопка, произведенного в Туркменистане, в своей продукции в связи с отсутствием в этой стране «движения в правильном направлении» относительно использования принудительного или подневольного труда.

Данное заявление от 20 июля доступно на английском языке на сайте компании. Ранее IKEA называла Туркменистан «сложным» регионом, но проблем с нарушением трудовых прав населения не обнаруживала.

С 2015 года IKEA работала в стране с пилотным проектом по стимулированию позитивных изменений в хлопковой промышленности. Компания отмечает, что в ходе реализации ограниченного одним конкретным регионом и четко разграниченного задачами проекта была задействована группа местных фермеров, а также один поставщик, производивший [для IKEA] не более двух наименований продукции. Целью проекта была разработка и осуществление полного контроля над цепочкой поставок продукции в соответствии с Кодексом поведения поставщиков IKEA.

«Наше присутствие в стране позволило нам научить фермеров важности трудовых прав [населения]», — говорится в заявлении компании.

В IKEA отмечают, что на протяжении двух лет проведения проекта сама компания и привлеченные сторонние аудиторы постоянно проводили оценку соблюдения кодекса поведения поставщиков. Оценки проводились во время кампании по уборке хлопка, в присутствии сборщиков, однако никаких нарушений выявлено не было.

Тем не менее, ссылаясь на появляющиеся сообщения об использовании принудительного или кабального труда, компания решила не продлевать проект с Туркменистаном, мотивируя это тем, что «развитие не движется в правильном направлении».

«Мы хотим видеть конкретные примеры развития программы достойного труда во всей хлопковой отрасли страны в дополнение к повышению прозрачности и открытости мониторинга условий труда независимыми международными и местными организациями гражданского общества», — говорится в сообщении компании.

Свою способность влиять на хлопковую отрасль Туркменистана IKEA называет «ограниченной».

В октябре 2016 года в Лебапском велаяте Туркменистана был арестован Гаспар Маталаев, проводивший для АНТ мониторинг использования принудительного труда, в частности, в Фарабском этрапе. Вскоре после ареста его осудили на три года по ложным обвинениям в мошенничестве и даче взятки. Комитет по правам человека ООН, а также ряд правозащитных организаций встали в защиту Гаспара Маталаева, призвав власти освободить активиста из заключения.

Несмотря на отказ от продолжения проекта в Туркменистане, IKEA считает свой опыт в этой стране успешным.

«У нас была возможность работать на месте, [продвигать] выполнение конвенций МОТ [Международной организации труда] и принципов инициативы «улучшенного хлопка» со всеми заинтересованными сторонами, вплоть до хлопковых полей», — говорится в сообщении IKEA.

Тем не менее, компания до последующего уведомления накладывает запрет на хлопок из Туркменистана (и Узбекистана) и не позволяет использовать хлопок из этих стран в своей продукции.

В заключение, IKEA не исключает возможности возобновить проект и вернуться в Туркменистан, «если ситуация [с принудительным трудом] улучшится».

По данным АНТ, поставщиком IKEA в Туркменистане был Туркменбашинский текстильный комплекс, производивший для компании постельные принадлежности под названиями «Malou» и «Nyponros» (на фото). Эта продукция была доступна во многих магазинах IKEA по всей Европе.

От редакции АНТ: Мы, безусловно, приветствуем решение одной из крупнейших торговых компаний в мире отказаться от закупок хлопка и текстиля из Туркменистана, где практикуется одна из самых уродливых форм принудительного труда. Ранее от туркменского текстиля отказались такие торговые марки, как H&M и Inditex – владеющая известными брендами Bershka, Pull&Bear, Zara, Massimo Dutti и другими. Мы призываем и других клиентов Туркменистана отказаться от закупок хлопковой продукции в этой стране. Власти Туркменистана должны, наконец, осознать, что в современном мире неприемлемо принуждать десятки тысяч человек к уборке хлопка, к которому они не имеют никакого отношения. Тем более нельзя сажать в тюрьму людей, сообщающих о фактах принудительного труда и о нарушениях трудового законодательства.