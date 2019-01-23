Туркменистан: Население продолжает покидать «Родину процветания»  

В стране «родного покровителя», как еще называют в Туркменистане президента Гурбангулы Бердымухамедова, наступил новый 2019-й год, официально объявленный парламентом (!) как «Туркменистан – Родина процветания». Однако ни «экономическая мощь Отчизны», ни «укрепление всеобщего мира и безопасности», согласно эпитетам государственных СМИ, не останавливают население от побега за пределы страны в поисках лучшей жизни, — хоть куда, лишь бы подальше от «эпохи могущества и счастья». О миграционных настроениях населения, почерпнутых в разговорах с потенциальными мигрантами у консульства России в Ашхабаде, — в репортаже корреспондента АНТ Азата Хатамова.

Не прошло и года, как по заданию редакции я вновь оказался в районе Первого парка Ашхабада, – именно здесь располагается консульство Российской Федерации, ставшее в последнее время популярным и многолюдным местом столицы. Как и тогда, здесь снова очереди. В тот день шел прием населения по визовым вопросам (четыре раза в неделю), впрочем, земляки говорят, что и в иные дни тут так же многолюдно.

«Эти стоят за визой, а вон те ждут приема по разным вопросам – гражданства, разрешения на временное проживание, за справкой об отсутствии судимости, легализации документов. А эта семья оформляет материнский капитал», — мужчина по имени Какагельды ориентируется в толпе очень хорошо, словно я пришел к нему домой и он знакомит меня с членами своей семьи.

Сам Какагельды, экономист с российским дипломом, стоит тут за получением деловой визы сроком на один год. Он уверен, что сможет в России найти подходящую работу, устроиться, а в дальнейшем попытаться продлить свое пребывание в необъятной.

Уезжать мужчину заставляет отсутствие на родине постоянной работы. Несколько лет назад Какагельды довольно успешно управлял несколькими магазинами на территории рынка «Берекетли», что по проспекту Атамурата Ниязова, и принадлежащих одному небедному человеку. Хозяин торговых точек нанял его как грамотного специалиста и платил достойные деньги. И все вроде бы шло неплохо, пока то ли администрация рынка, то ли местные власти не задумали провести реконструкцию базара.

Все магазины снесли, территорию расширили и построили новые торговые точки. Владельцам магазинов ничего не компенсировали и новых мест не предоставили, более того – предложили покупать заново по более высокой цене, чем была раньше, а сверху еще и взятку установили, думая, что от предпринимателей не будет отбоя. Но они ошиблись.

Сегодня из 164 магазинов 80 пустуют, сверкая на солнце стеклянными фасадами. Еще порядка 15 магазинов забиты товаром, значит выкуплены, но при этом постоянно закрыты, видимо, из-за отсутствия покупателей. Лишь в центральной части рынка идет торговля.

«Я предложил своему хозяину, — рассказывает Какагельды, — добиваться справедливости в прокуратуре и суде и либо вернуть свои деньги, либо требовать новый магазин бесплатно, но он только отмахнулся: мол, сам знаешь, что закон в этой стране не работает. Ну и главное, он же сам из этих был (мой собеседник трижды похлопал себя по плечу), видимо, знает, что говорит».

С тех пор Какагельды подрабатывал где придется, в том числе в тяжелые времена и на автомойке. Между делом стучался к другим предпринимателям, но им не нужны были сотрудники, а если что-то и предлагали, то за такой мизер, что и домой стыдно было бы нести. Искал он работу и в крупных торговых сетях, но в тот момент руководство «А-Маркета» висело на волоске [владелец супермаркета Довлет Атаев был в феврале 2017 г. осужден на 25 лет по подозрению в связях с движением турецкого проповедника Фетхулла Гюлена – прим. АНТ]. В отделе кадров другого известного маркета – «Кямиль» – вакансий не было.

«Недавно сидели со своим бывшим шефом, выпивали, и он признался, что завидует мне, что сам бы тоже уехал в другую страну на заработки, да только он, как и все бывшие и нынешние работники органов, невыездной, — говорит Какагельды. – Напоследок сказал: если сможешь, оставайся там, здесь делать уже нечего».

Мы были вынуждены прервать наш разговор, так как у моего собеседника подошла очередь, и он был приглашен зайти внутрь консульства.

Я еще прошелся вдоль ворот, постоял у каждой группы. Основной костяк стоящих здесь людей – это желающие получить визу, причем, большинство подают именно на деловую и даже рабочую визу. Спрос на нее в последнее время вырос настолько, что на популярных туркменских сайтах рекламных объявлений уже появились предложения о посредничестве в оформлении приглашения, получении визы и даже переезде насовсем.

Как выяснилось, деловая виза оформляется сроком на 1 год и стоит 330 долларов. У разных посредников длительность процедуры составляет 40-60 дней. Рабочая же виза дает больше возможностей: находиться на территории России три года без необходимости каждые три месяца выезжать и снова въезжать, но и стоит ее оформление через посредников по нынешним туркменским меркам целое состояние – $2000. Да еще наличными со стопроцентной предоплатой. В обоих случаях посредники обещают «белое» приглашение от реального работодателя и предлагают трудоустройство в любом регионе России.

«Да, их услуги стоят дорого, но ничего не поделаешь, у меня нет в России таких связей, кто мог бы оформить приглашение, — говорит молодой человек лет тридцати по имени Керим. – Многие берут кредиты у местных ростовщиков под 18-20%, оставляя в залог какие-то ценности, а я, например, взял взаймы у многочисленных родственников».

Кто-то дал парню 100 долларов, кто-то 300. Керим уверен, что в Москве через время он сможет не только долг вернуть, но и содержать свою семью с тремя детьми. Образец для него – его сосед, который уехал в Россию на 4 года, а вернулся домой и купил себе пусть подержанную, но «Тойоту» Авалон. Сейчас сосед таксует.

«А что делать? Родина якобы процветает, а работы людям нет», — говорит он.

В Турцию Керим не хочет, говорит, там свой кризис, рабочая сила с учетом притока жителей стран Центральной Азии и беженцев из Сирии стоит копейки. Если еще пару лет назад разнорабочий в чьем-то частном доме в Стамбуле мог запросто зарабатывать 700 долларов в месяц, то сейчас его труд стоит не более 300. Во-вторых, говорит, власти этой страны сильно ужесточили процедуру получения разрешения на работу и вида на жительство, сделав ее практически невозможной.

«А если за месяц не легализуешься, то придется возвращаться в Туркменистан, либо оставаться там нелегалом, а это значит, что любой работодатель, зная твою ситуацию, будет использовать тебя как раба и платить копейки, если вообще будет платить, — говорит он. – Плюс ко всему дорога в Туркменистан потом будет заказана. Как минимум, станешь невыездным на пару лет, а в худшем случае наши власти могут и что серьезное пришить, скажут, например, что в Сирии воевал, и попробуй потом оправдаться».

В объявлениях посредники предлагают и оформление статуса переселенца. Полный пакет обещают за 90 дней, хотя многие, подавая самостоятельно, ждут его и год, и дольше. Люди в очереди перед консульством знают о таких услугах, но у них нет денег, чтобы оформить все по-быстрому и уехать. Поэтому вынуждены проходить всю бюрократическую процедуру самостоятельно.

…В этой толпе перед консульством РФ я общаюсь с людьми не впервые. Заметил, что год от года славян становится все меньше и, наоборот, растет число представителей коренной национальности. Вывод для себя сделал такой: все ухудшающаяся ситуация в стране толкает людей на поиск лучшей доли. Немало тех, кто отказывается от турецкой лиры и едет в Россию за длинным рублем, связывая свою дальнейшую судьбу именно с этой страной. И, думается, что у тех, кто, помимо диплома и опыта, обладает терпением, кто готов к преодолению трудностей, кто способен начинать с низов — у таких все обязательно получится. Ведь получается же у мигрантов — соседей по региону.

Азат Хатамов, специально для АНТ

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