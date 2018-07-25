Передовые туркменские технологии. О новом ашхабадском сервисе «Срочное такси»

28 июня 2018 года навсегда войдет в историю Туркменистана. В этот день на совместном заседании кабинета министров и госсовета безопасности президенту Гурбангулы Бердымухамедову (!) была представлена новая услуга «Срочное такси» («Tiz taxi»). Приложение для смартфонов было разработано государственной компанией мобильной связи «Алтын Асыр», а машины предоставляются министерством автомобильного транспорта. Сервис, о внедрении которого отчитался сам вице-премьер правительства Мамметхан Чакыев, действует пока только в Ашхабаде, несмотря на то что сайт Tiz.taxi не только сообщает о доступности своих услуг и в других регионах Туркменистана, но и позиционирует себя как «международная компания, которая работает в разных странах». Увы, ни в Балканабаде, ни в Дашогузе, ни в Мары корреспонденты АНТ не смогли воспользоваться данным сервисом. Об услугах за пределами Туркменистана всезнающий поисковик Google по запросу «tiz taxi» молчит, отсылая пользователей в Ашхабад.

Что же, по заданию редакции корреспондент АНТ Азат Хатамов воспользовался новым видом обслуживания пассажиров (видимо, в первый и последний раз). Ниже публикуем его репортаж из Ашхабада.

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Забегая вперед, скажу, что эта была моя первая и последняя поездка на ашхабадском «Tiz.taxi». Даже если позарез нужно будет куда-то поехать, услугами «Срочное такси» постараюсь никогда не пользоваться, а просто выйду на дорогу и проголосую. Впрочем, все порядку.

На улице жара – 48 градусов в тени. Нужно поехать и где-нибудь, где имеются мощные кондиционеры, остудиться. Вызываю такси, называю свой адрес и адрес назначения – популярный в городе торгово-развлекательный центр. Через 10 минут перезванивает водитель – уточняет адрес и то, как туда подъехать. И так несколько раз. Минут через 20 вижу из окна, что машина остановилась прямо у подъезда. Автомобиль, кстати, — обычное желтое такси. Что ж, начало нормальное. Но дальше разговорчивый водитель за 15 минут поездки выложил все о новом виде сервиса, рассказав обо всех плюсах и минусах. Плюсов оказалось не так много, зато минусов…

Во-первых, он меня с ходу огорошил тем, что я, не проехав еще и метра пути, оказался ему должен. Оказывается, за вызов берется 5 манатов (ночью 10). Эти деньги, как пояснил шофер, идут оператору мобильной связи «Алтын асыр» за интернет-услугу. В голове пронеслось: сколько же придется заплатить за всю поездку, если за один только вызов надо выложить пятерку?

Видимо, этот вопрос четко проступил на моем лице, ибо водитель, едва глянув на меня, показал на какой-то небольшой аппарат, похожий на терминал для оплаты банковской картой.

— Вот, видишь, здесь есть цифры. Аппарат считает стоимость проезда по количеству пассажиров в машине, однако функционирует только одна кнопка – 1. В конце заказа мы вынуждены умножать эту сумму на четыре – на количество посадочных мест. То есть, если ты едешь один, то оплачиваешь весь салон. Но люди не понимали эту систему, многие ругались и отказывались платить. А сразу на четверку нажимаешь – аппарат перестает работать, видишь? Мы обязаны итоговую сумму умножать на четыре, потому что, получив заказ, мы не можем ни брать попутчиков, ни обслуживать других клиентов, пока едем к тебе. Твой вызов – ты и поедешь один. Можешь через нас просто пакет передать другому человеку – мы оказываем курьерские услуги, но оплачивать придется весь салон.

Вот недавно выполнил один заказ. Сели в машину три женщины. За почти час езды по городу счетчик показал 12 манатов. Когда я назвал стоимость проезда в четырехкратном увеличении, такое началось! Честно, за час работы в городе, даже при тарифе 5 манатов с человека, я смог бы заработать 30-40 манатов, а тут втроем сели и почти час проездили и уперлись, мол, заплатят только 12 манатов.

Водитель рассказал, что многие таксисты стали жаловаться на аппараты, пассажиры им недоплачивали, и шофера работали себе в убыток. В середине мая сменился министр автомобильного транспорта, мой водитель уверен, что именно по этой причине, а потом компания «Алтын асыр» внедрила новые счетчики. Отныне они считают по пройденным километрам – 2 маната за км.

Теперь ругани с пассажирами нет, но появилась другая проблема – отсутствие пассажиров. Платить 18-20 манатов за поездку, например, от ашхабадского железнодорожного вокзала до торгово-развлекательного центра «Беркарар» (расстояние 8 км), никто не хочет. На частнике можно доехать за 5 манатов – стоит только выйти на дорогу и поднять руку. Кто же и зачем тогда пользуется их услугами?

— Во-первых, это удобно пассажирам. Мы подъезжаем прямо к подъезду дома или к офису. Единственный минус сейчас – это слабый интернет. Раньше мы по карте видели точное месторасположение клиента, навигация говорила нам, где повернуть, где пробка, где установлены камеры и полицейские радары. Система проработала всего три дня, и сейчас мы видим только номер телефона клиента, поэтому и приходится перезванивать, уточнять. Во-вторых, наши услуги популярны в ночное время: клиентам не нужно идти до ближайшей оживленной трассы, а если пассажир нетрезв, то наш сервис снижает риск встречи с полицейским патрулем и последующих проблем. В-третьих, у нас в некоторых машинах можно оплатить картой, но проблемы с интернетом не всегда дают это сделать.

По словам моего собеседника, все его клиенты расплачиваются наличными – терминала в его авто нет. Я тоже плачу наличными, мой счет – 17 манатов. Протягиваю купюру достоинством в 50 манатов. Оказалось, у таксиста нет сдачи, и ничего вокруг, где можно разменять. Помог другой таксист, ожидавший своего клиента. Но и на 20 манатов у моего водителя не оказалось сдачи. Договорились, что он положит их на мой номер телефона…

После этой поездки и разговора с водителем я погрузился в раздумья. С одной стороны, развивать сферу обслуживания необходимо, но почему-то в Туркменистане все делается не так, как везде. Во-первых, терминалы оплаты и кассовые аппараты на борту – это далеко не «лучший мировой опыт и передовые технологии», как выразился президент на том заседании. Сегодня в мире вызвал такси нажатием кнопки, сел, доехал и вышел. Деньги автоматически снимаются с банковской карты, а чек приходит на электронную почту. Зачем государству тратить немалые средства на закупку всех этих машинок, когда все делается онлайн?

Во-вторых, в каждом европейском городе есть по несколько сервисов подобных такси, и все они частные. Зачем государству закупать сами автомобили и создавать службы такси, когда эту сферу можно полностью отдать в частные руки и избавить бюджет от лишних затрат, тем более с финансами у нас сейчас не ахти? В Европе у кого-то автомобили выше классом, и они дороже, а где-то, как говорится, дешево и сердито. Здоровая конкуренция способствует улучшению качества предоставления услуг и снижению цен без командно-административных мер на правительственном уровне. В Туркменистане же подобные вопросы решаются на уровне президента, а таксисты имеют… дневной план! Составляет он 80 манатов. Этот советский синдром до сих пор глубоко сидит в чиновничьих головах.

В-третьих, это связь. Без качественного интернета любые подобные проекты обречены на провал. Еще в ранние двухтысячные в Ашхабаде существовала частная служба такси, заказать машину можно было, позвонив на круглосуточный городской номер. С тех пор прошло 18 лет, но водители по-прежнему перезваниваются с клиентами, чтобы точно узнать, где те находятся.

…Назад я ехал на обычной попутке. Машина по состоянию не хуже, а цена – в четыре раза ниже той, что я отдал за «передовые [туркменские] технологии».

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