Соль на ранах земли. Некогда плодородные земли Дашогуза превращаются в безжизненную пустыню (фото)

Снег в апреле? В Туркмении?! Это первое, о чем подумает авиапассажир, глядя из иллюминатора самолета, пролетая над территорией Дашогузского велаята. Сверху белесые отметины очень напоминают зимний пейзаж. Умом понимаешь, что снега в середине апреля быть не может – воздух уже прогревается до 35 градусов. Однако и глазам своим не можешь не верить. Тогда что это, если не снег?

На самом деле, это – соль. И она также отчетливо видна из окон рейсового автобуса по дороге из Дашогуза в Гёроглы (бывший Тахтинский район). И не только в этом направлении. Покрытые солью участки орошаемых земель можно увидеть на всей территории Дашогузского велаята, едешь ли в сторону Губадага или Болдумсаза, Йыланлы или Акдепе, Куняургенча или Сарыкамыша.

Жители велаята давно свыклись с этой солью. Она особенно сильно начинает проступать на поверхности почвы весной, превращая плодородные участки в непригодные для земледелия солончаки. На местном языке солончаки так и называют «шор ерлер» — соленые земли. И слова эти произносятся так, как обычно говорят о безнадежно больном человеке, которому уже ничем нельзя помочь, а именно с очевидностью неизбежного.

В этой интонации отражена сама реальность. «Шор ерлер» — это и в самом деле уже мертвые земли. На них не произрастает ни одна сельхозкультура, не принимается ни один саженец плодового дерева. Только невзрачные, устойчивые к такой почве, кустики «сельме», «селин», «сыркын», «йылгын» и других растений могут придать хоть какой-то признак жизни солончаков.

После долгого отсутствия в родных краях приехавшего в северный велаят человека поражает не столько сама белая соль, сколько площади мертвой земли. Вот и автор письма в редакцию АНТ не был тут без малого 15 лет. Он констатирует – эти площади увеличились в разы.

«Еще больше поражает абсолютное безразличие к процессу засоления пахотных угодий со стороны жителей велаята, на глазах которых, по сути, погибает земля-кормилица. Не меняется с годами отношение людей к этой ситуации. Знакомый, занимающий в Дашогузском велаяте немаленькую должность, с которым удалось пересечься, на просьбу как-то отреагировать, лишь отмахнулся: “Да, шор ерлер, что тут комментировать, они повсюду, мы к ним привыкли”.

Привыкли… Как можно привыкнуть к тому, что на твоих глазах умирает земля… В иной стране неравнодушные люди давно бы уже организовали петиции, акции, кампании по спасению земли от засоления, призвали бы к ответу чиновников, министерства, ведомства, дошли бы до президента с требованием прекратить безграмотную практику водо- и землепользования. В другой стране – да, но не в Туркменистане, где никому, в сущности, нет дела до погибающей от засоления земли.

Никто не изучал и непосредственное влияние засоленности почвы на здоровье населения. Хотя и так ясно, что питьевая вода с высокой концентрацией соли, негативно сказывается на состоянии организма взрослых и детей. Пыльные бури, которые поднимают вместе с песком еще и соль, тоже здоровья не добавляют.

ПЛАН ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Что изменилось с тех пор, как развалился Союз, и Туркменистан стал независимым государством? Как прежде секретари райкомов хищнически относились к земельно-водным и людским ресурсам, нещадно эксплуатируя и то, и другое, так сейчас ведут себя и хякимы на местах. План любой ценой выполнялся 50, 40, 30 лет назад, так же делается и сегодня, ведь в противном случае последует наказание из центра в виде потери высокой должности, а с нею благ, выгоды и привилегий. Поэтому сегодня, как и много лет назад, местные руководители ради плана засевают гораздо большие площади земли, чем указывают в отчетах, не считаясь с потерями воды и нарушениями норм ее расходования.

Спущенный сверху план заставляет хякимов легковесно относиться к воде, несмотря на ее дефицит, которой с каждым годом все сильнее ощущается не только в Дашогузском велаяте. Арыки и каналы в то время, когда вода нужна дехканам и посевам, пустуют. Но когда она, наконец, поступает в оросители, ее используют по максимуму, нарушая все нормы расхода на гектар. Воду расходуют так, как будто в последний раз – с затоплением посевов, с наполнением участков до краев. Специалисты-гидромелиораторы считают, что именно грубейшие нарушения правил водопользования, несоблюдение норм и способов проведения зимних промывных, весенних влагозарядковых и летних вегетационных поливов при отсутствии должной коллекторно-дренажной сети и привели к тому, что некогда щедрые на урожай земли древнего Васа покрылись солью и потеряли своё былое плодородие. Такая же трагическая участь, увы, ждет в ближайшие десятилетия гектары целинной земли на Шасенемском массиве. Но никто не слышит робкого голоса гидромелиораторов, ибо главный принцип в стране другой – план, план любой ценой!

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ЗЕМЛЮ?

Соль на поверхность почвы выступает, как белый снег, когда грунтовые воды поднимаются до глубины 50 см. Так появляются мертвые для сельхозпроизводства солончаки. По словам специалиста службы земельных ресурсов министерства охраны природы Туркменистана, согласившегося на конфиденциальную беседу, 2/3 площадей, отводимых ежегодно под хлопчатник, пшеницу, рис и другие культуры, относятся к землям со средним и сильным уровнем засоления. «Это тревожная пропорция. Хуже то, что она имеет тенденцию к увеличению, если не принять срочных мер». Что тут можно сделать?

«В первую очередь, — считает специалист, — надо прекратить обман. Вот только один пример. Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что озеро в Каракумах «Алтын коль» и прорытые к нему дренажные коллекторы будто бы снизили уровень залегания грунтовых вод в Дашогузском велаяте. Это неправда. Потому что не могут эффективно функционировать зейкеши-коллекторы в песках, они будут постоянно засыпаться, а вода снова уходить в песок, поднимая уровень грунтовых вод уже в пустынной зоне, заболачивая территории».

Во-вторых, специалист назначает следующее «лечение» земли:

Необходимо создать надежную и исправно действующую систему дренажных коллекторов и обеспечить эффективный отвод грунтовых вод;

Добиться расходования поливной воды строго по нормам орошения;

Приступить к замене каналов и дренажных коллекторов с грунтовыми руслами на железобетонные с целью предотвращения дальнейшей фильтрации воды в почву;

Перейти от слов к делу в вопросах широкого применения систем капельного орошения;

Повысить культуру земледелия за счет обучения и тренингов для арендаторов;

Сократить площади под культуры, требующие большого количества воды, и на практике внедрить севооборот сельхозкультур;

Покончить с коррупцией, приписками и обманом в системе водного хозяйства страны.

Собеседник АНТ оговорился: да, на выполнение некоторых пунктов этих рекомендаций, в частности, на облицовку каналов и коллекторов бетоном, потребуются огромные финансовые затраты.

«В Ашхабаде скажут: денег нет. И опять наврут. Деньги у страны, обладающей четвертыми в мире запасами газа, имеются. Только вот тратятся они не с пользой для народа и экологии, не с учетом перспектив, а чаще всего ради того, чтобы так или иначе страна попала в книгу рекордов Гиннеса».

Селим Хакнепесов, специально для АНТ.

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