Туркменистан: А крупица ли золота эта капля воды?

Вот и дожили, что теперь вода, как свет и газ, для нас, туркменистанцев, стала платной. А все началось три года назад с подачи «штатных» аксакалов, которых верховная власть страны просто использует в своих целях. Тогда один седобородый пенсионер от имени народа выступил с трибуны совещания старейшин и попросил президента сделать платным всё, что до сих пор являлось и до 2030 года должно было оставаться бесплатным, а другие пенсионеры, сидевшие в зале, бурными аплодисментами поддержали это предложение.

Но вот вопрос: кто им дал право выступать от имени народа? Или они ходили по домам и спрашивали мнение людей? Не было такого! Эти седобородые старцы не понимают, что снискали себе вечное презрение людей, что каждый их одобрительный кивок или слово в угоду правителей сильно усложняют нашу жизнь. Но оставим их и поговорим о другом, о том, поможет ли введение платы на воду экономить эту самую воду, предотвращать ее нехватку.

Туркмены издревле относились к воде, как к нечто святому. Народная поговорка «Капля воды – крупица золота» — тому яркое подтверждение. Однако совсем иное, я бы даже сказал, наплевательское отношение к воде мы наблюдаем в действиях государственных и хозяйственных руководителей. В каждом поселке или городе тут и там можно заметить поврежденные водопроводные трубы, из которых в никуда хлещет вода. Сколько кубометров драгоценной питьевой воды теряется в прохудившихся, давно не ремонтированных внутридомовых водопроводных сетях Дашогуза, Мары, Ашхабада да и других больших и малых населенных пунктов?. А сколько у нас неисправных, раскуроченных уличных водозаборных колонок, вокруг которых в теплое время года стоят вонючие лужи! В том же Дашогузе подобных мест не перечесть.

Жители близлежащих домов старой постройки без водопровода и со всеми удобствами во дворе, набирая воду из-под крана, наполовину погружают свое ведро в стоячую лужу. Краников, как правило, нет, их откручивают и снимают. В итоге вода из выведенной на поверхность трубы круглый год течет безостановочно, заполняя ирригационный арык вдоль тротуара. И никому нет дела до таких потерь. На фоне введения платы за воду и праздника воды, отмечаемого в стране с большой помпезностью, хочется усомниться: а на самом ли деле вода равнозначна у нас крупице золота?…

В городе Балканабаде можно увидеть другой способ нерационального использования питьевой воды: ею массово поливают деревья, высаженные вдоль улиц и автомагистралей. Поскольку в городе ирригация не работает, ее попросту нет, то деревца приходится поливать автоцистернами. За каждым крупным предприятием закреплен свой участок прилегающей к дорогам территории. Руководитель предприятия лично отвечает за то, что на этом участке посажено и растет. Спрос за озеленение строгий, поэтому в летние месяцы десятки водовозов только и делают, что поливают саженцы питьевой водой, дефицит которой и без того ощущается в жизни балканабадцев.

Кстати, и в Туркменбаши, и в других населенных пунктах Балканского велаята поступают так же – водовозками поливают зеленые насаждения вдоль автодорог, «троп здоровья», на территории нового стадиона, ипподрома, объектов здравоохранения и культуры.

Телевидение сообщает, что ежегодно по стране высаживаются миллионы саженцев. Важнее отчитаться за выполненную работу, нежели приложить усилия и довести посадки до ума, чтобы они прижились, поэтому саженцы просто втыкаются в неподготовленную землю. В итоге без должного ухода, без подкормки удобрениями насаждения высыхают. На следующий год подобная озеленительная кампания снова проводится по всей стране. Сколько же кубометров питьевой воды уходит на полив обреченных на высыхание деревьев, а попросту в песок — никто не берется подсчитать…

Старожилы Балканабада с сожалением вспоминают 60-80-е годы, когда на производстве велся строгий учет расхода питьевой и технической воды.

«В те времена повсюду старались предотвратить потери воды, экономить ее, — говорит пенсионер Тойгулы-ага. – Сейчас же госчиновников и хозяйственных руководителей не волнуют ни потери воды, ни случаи нецелевого ее использования. Вместо принятия должных мер по сбережению воды в государственных масштабах воду для населения сделали платной, переложив на население то, что должно идти от государства».

Некоторые хозяйственные руководители извлекают собственную выгоду от нынешней ситуации с водой. В том же Балканабаде многим известно про то, как воруют воду из магистрального водовода, незаконно врезавшись в него и протянув на территорию своего предприятия тайную трубу (на первом фото). Неучтенная вода из этой трубы, как и многомесячные отключения водомерного счетчика, позволяют предприятию, как указано в отчетах, «добиться существенной экономии», а руководству получать за это премии. Подобная практика воровства воды и поощрение непонятно за что, по словам жителей Балканабада, широко и уже на протяжении многих лет успешно применяются в Ремонтно-наладочном управлении (РНУ) и в некоторых других подразделениях Госконцерна «Туркменнефть».

О водных махинациях руководства РНУ, фактах хищения питьевой воды и бесхозяйственного её расходования хорошо известно в хякимлике города, организации «Балканагызсув», правоохранительных органах региона. Однако ни одна из многочисленных контрольных, надзорных и иных государственных инстанций не соизволила инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ворующих воду.

Видно, никому из госчиновников нет до этого дела. Подобное отношение к своим прямым обязанностям наблюдается и в Ашхабаде, где подвалы многих этажных домов из-за постоянных аварий и утечек во внутридомовой сети водопроводных линий превратились в болото. В Мары и Туркменабаде, по признанию самих работников управлений «Агызсув», 70 процентов всех имеющихся подземных водопроводных коммуникаций эксплуатируются без ремонта и реконструкции более 40 лет. При таком отношении к воде и всей инфраструктуре водоснабжения населенных пунктов проводить праздник под названием «Капля воды – крупица золота» является, по меньшей мере, лицемерием.

Азат Хатамов