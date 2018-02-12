После публикации АНТ и критики президента власти Балканского велаята озаботились положением дел в Гарабогазе

6 и 7 февраля в Гарабогаз (бывший Бекдаш) приехал с проверкой хяким этрапа Туркменбаши Курен Куренов. По информации источников АНТ, все эти дни Бекдаш «стоял на ушах».
Во-первых, в городе внезапно началась массовая уборка территории. Неизвестно откуда приехавшие на трех автобусах люди практически полностью вычистили пустующие квартиры, а также фонтан (на фото) от обломков плитки.
Во-вторых, глава района, которому с 2016 года подчиняется Бекдаш, в присутствии других официальных лиц провел ряд встреч с жителями города, от которых узнал о проблемах с питьевой водой, нехваткой жилья и лимитированном отпуске продуктов питания. Хяким велел жителям не платить за питьевую воду, которую водовозки должны доставлять населению бесплатно. В город привезли пять новых машин, которые будут чаще развозить воду, но заявку на доставку все равно необходимо подавать заранее.
«Сегодня подали заявку [в домоуправление] в полдень, и не прошло и двух часов, как приехала водовозка и залила нам 4 кубометра воды совершенно бесплатно. Ранее мы за такой объем платили 50-60 манатов и ждали машину по несколько дней», — сообщил житель города в среду, 7 февраля.
Воду привозят всем, кто обращается, и заливают им в цистерны. Помимо этого, водовозки подъезжают к домам, чтобы люди выходили и ведрами таскали себе домой.
В-третьих, в государственном магазине заметно расширился ассортимент продуктов питания. На прилавках появились фрукты и овощи, которые ранее жители Бекдаша приобретали только на базаре. Яблоки, например, продаются по 5 манатов, в продаже есть свежие помидоры и огурцы, картофель (3,5 маната), лук по 4 маната, морковь (1,70), капуста, свекла и мандарины.
В магазине моментально выстроилась очередь за куриными окорочками (на семью отпускали по 3 килограмма) и за буханочным хлебом, который до приезда руководителя не продавали 2 дня – не было муки. Яйца стоят 0,40 манатов за штуку, на семью отпускают по 10-15 штук. В продаже появилось свежее мясо: баранина отпускается по цене 17 манатов за кг, а говядина по 18 манатов.
По сообщению местных жителей, в детских садах воспитанникам стали давать йогурт и белый хлеб. Раньше йогурта в меню не было вообще.
Выживают, как могут. О положении жителей туркменского Гарабогаза (Фото)
Последняя «бесплатная» водовозка ездила по микрорайону и трем улицам в городе перед новым годом
22 января Альтернативные новости Туркменистана опубликовали большой фоторепортаж из города под заголовком «Выживают, как могут. О положении жителей туркменского Гарабогаза». В нем мы как раз подробно описали все вышеперечисленные проблемы населения города – самого богатого места в мире по запасам сульфата натрия и других минералов.
В ходе правительственного совещания 1 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов подверг критике хякима Балканского велаята Сатлыка Сатлыкова за «низкие темпы ведущихся в регионе работ, несоответствие организационной деятельности требованиям дня, недостатки, отмечаемые при реализации государственных программ в структурах региона». Президент отметил, что повышение уровня жизни населения является важным требованием времени.
«Президент потребовал от хякима добиться полного претворения в жизнь государственных программ, а также организовать эти работы в соответствии с современными требованиями», — сообщили государственные СМИ Туркменистана.
«Мы надеемся, что эти положительные изменения будут устойчивыми, а не временными ради приезда руководства района, — сообщили местные источники. – Ведь жителям Бекдаша много не надо, самое элементарное – питьевая вода и отсутствие перебоев с продуктами питания».
АНТ будут продолжать следить за изменениями в Гарабогазе.