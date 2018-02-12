После публикации АНТ и критики президента власти Балканского велаята озаботились положением дел в Гарабогазе

6 и 7 февраля в Гарабогаз (бывший Бекдаш) приехал с проверкой хяким этрапа Туркменбаши Курен Куренов. По информации источников АНТ, все эти дни Бекдаш «стоял на ушах».

Во-первых, в городе внезапно началась массовая уборка территории. Неизвестно откуда приехавшие на трех автобусах люди практически полностью вычистили пустующие квартиры, а также фонтан (на фото) от обломков плитки.

Во-вторых, глава района, которому с 2016 года подчиняется Бекдаш, в присутствии других официальных лиц провел ряд встреч с жителями города, от которых узнал о проблемах с питьевой водой, нехваткой жилья и лимитированном отпуске продуктов питания. Хяким велел жителям не платить за питьевую воду, которую водовозки должны доставлять населению бесплатно. В город привезли пять новых машин, которые будут чаще развозить воду, но заявку на доставку все равно необходимо подавать заранее.

«Сегодня подали заявку [в домоуправление] в полдень, и не прошло и двух часов, как приехала водовозка и залила нам 4 кубометра воды совершенно бесплатно. Ранее мы за такой объем платили 50-60 манатов и ждали машину по несколько дней», — сообщил житель города в среду, 7 февраля.

Воду привозят всем, кто обращается, и заливают им в цистерны. Помимо этого, водовозки подъезжают к домам, чтобы люди выходили и ведрами таскали себе домой.

В-третьих, в государственном магазине заметно расширился ассортимент продуктов питания. На прилавках появились фрукты и овощи, которые ранее жители Бекдаша приобретали только на базаре. Яблоки, например, продаются по 5 манатов, в продаже есть свежие помидоры и огурцы, картофель (3,5 маната), лук по 4 маната, морковь (1,70), капуста, свекла и мандарины.

В магазине моментально выстроилась очередь за куриными окорочками (на семью отпускали по 3 килограмма) и за буханочным хлебом, который до приезда руководителя не продавали 2 дня – не было муки. Яйца стоят 0,40 манатов за штуку, на семью отпускают по 10-15 штук. В продаже появилось свежее мясо: баранина отпускается по цене 17 манатов за кг, а говядина по 18 манатов.

По сообщению местных жителей, в детских садах воспитанникам стали давать йогурт и белый хлеб. Раньше йогурта в меню не было вообще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживают, как могут. О положении жителей туркменского Гарабогаза (Фото)

Последняя «бесплатная» водовозка ездила по микрорайону и трем улицам в городе перед новым годом 2018-01-22Последняя «бесплатная» водовозка ездила по микрорайону и трем улицам в городе перед новым годом

Похоже, решаются и проблемы с обеспечением нуждающихся жильем. Ранее АНТ писали о подобных проблемах местной жительницы, чья квартира сгорела вместе со всем домом еще в 2012 году, и с тех пор женщина была вынуждена скитаться по подругам да родственникам. Еще до приезда в город больших чиновников ей позвонили из прокуратуры и сказали, чтобы она заново собрала весь пакет документов и отдала на рассмотрение. На днях все было сделано, Ирину попросили подождать несколько дней для решения вопроса.

22 января Альтернативные новости Туркменистана опубликовали большой фоторепортаж из города под заголовком «Выживают, как могут. О положении жителей туркменского Гарабогаза». В нем мы как раз подробно описали все вышеперечисленные проблемы населения города – самого богатого места в мире по запасам сульфата натрия и других минералов.

В ходе правительственного совещания 1 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов подверг критике хякима Балканского велаята Сатлыка Сатлыкова за «низкие темпы ведущихся в регионе работ, несоответствие организационной деятельности требованиям дня, недостатки, отмечаемые при реализации государственных программ в структурах региона». Президент отметил, что повышение уровня жизни населения является важным требованием времени.

«Президент потребовал от хякима добиться полного претворения в жизнь государственных программ, а также организовать эти работы в соответствии с современными требованиями», — сообщили государственные СМИ Туркменистана.

«Мы надеемся, что эти положительные изменения будут устойчивыми, а не временными ради приезда руководства района, — сообщили местные источники. – Ведь жителям Бекдаша много не надо, самое элементарное – питьевая вода и отсутствие перебоев с продуктами питания».

АНТ будут продолжать следить за изменениями в Гарабогазе.