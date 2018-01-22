Выживают, как могут. О положении жителей туркменского Гарабогаза (Фото)

В городе Гарабогаз (бывший поселок Бекдаш), что на северо-западе Туркменистана, близ границы с Казахстаном, наблюдается тяжелая социально-экономическая обстановка. Сейчас, в зимние дни, местное население неделями сидит без питьевой воды, дома не отапливаются уже много лет, а напор газа настолько слаб, что его едва хватает приготовить еду, не говоря уже об обогреве помещения.

О ситуации в Гарабогазе АНТ подробно писали ровно три года назад – в январе 2015-ого. С тех пор, судя по получаемым сообщениям, ничего там особо не изменилось. Отсутствие базовых удобств дополняется нехваткой работы и значительным ростом цен на жизнь. Те, кто могут, уезжают оттуда в другие регионы, а остальные перебиваются временными заработками. От безысходности в городе участились случаи разводов и суицида.

Единственный более или менее крупный работодатель в городе на сегодняшний день – турецкая фирма «Гап Иншаат», возводящая совместно с японцами завод по производству карбамида. Но попасть туда без взяток или связей невозможно. Весь отдел кадров – туркмены. Быть принятым строителем или рабочим стоит от 300 долларов. Некоторые устраиваются по блату, например, по звонку из местной полиции, суда или прокуратуры. Обычно звонящие говорят, что сейчас придет такой-то с документами, его нужно принять. Кадровики проблем с местными силовиками иметь не хотят, так как все они у них «на крючке».

Среди работников немало выходцев из других регионов Туркменистана, в частности, из Дашогуза. Люди переезжают на новое место семьями, пока тут есть работа, снимают квартиры, а как стройка завершится (судя по плану, летом этого года), внутренние трудовые мигранты уедут на новое место в поисках возможностей.

«Вы не поверите: народ, молодежь там не гуляет по вечерам или выходным, как в наше время, – все в заботах о том, как пережить день сегодняшний и что будет завтра, — говорит уроженец этих мест Кайрат, ныне житель Казахстана, в январе посетивший свой родной город. – Там и гулять-то негде: единственный фонтан на центральной площади уже давно не бьет, да и сам он практически полностью разбит».

Однако досуг меньше всего заботит местных жителей. Гораздо больше их волнует то, что общество пребывает фактически на грани гуманитарной катастрофы.

Последняя «бесплатная» водовозка ездила по микрорайону и трем улицам в городе перед новым годом. Люди заранее записываются в очередь в местном домоуправлении, но машина может приехать спустя неделю после ожидаемой даты, а то и того позже. Водители водовозок «бесплатных» клиентов не любят. Им выгодно продавать живительную влагу тем, кто имеет цистерны или подземные колодцы. Водители сами устанавливают цены, хотя воду набирают бесплатно на опреснительной станции на территории завода «Гарабогазсульфат». Один кубометр воды продается от 20 манатов ($2 по рыночному курсу), а если ее мало, то цена взлетает и до 50 манатов.

«В моменты, когда кому-то привозят воду, малоимущие выходят с ведрами и просят, чтобы хозяин отлил и им. Те обычно не отказывают», — говорит Кайрат. Раньше в дома поступала морская вода для технических нужд, но сейчас нет и ее: трубы прогнили, а насос вышел из строя. Людям не разрешают самим тянуть к себе трубы с морской водой.

Проблемы есть и с подачей газа, особенно в зимние месяцы, когда народ обогревается установленными дома газовыми каминами. Давление падает, что затрудняет даже приготовление пищи. Власти запрещают газовые камины, но альтернативы другой нет. Некоторые пользуются электрическими печками, но, когда отключают свет, а это в Бекдаше происходит часто и подолгу, от них толку нет, и люди жгут газ. С недавних пор в городе, как и везде в стране, стали требовать установку в домах газовых счетчиков, но беда в том, что у населения нет на них денег. Пенсии у людей меньше, чем стоят счетчики.

Местные власти никак не заботятся о благополучии жителей. Взять, к примеру, проблему с жильем. Несмотря на то, что в городе пустуют несколько многоэтажных домов, которые люди превратили в туалеты, чиновники в администрации говорят, что свободных квартир нет.

«Как — нет, вот же они стоят без окон и без дверей! Есть люди, которые готовы заселиться туда, привести жилье в порядок, провести проводку и газовую трубу, сделать ремонт, потихоньку обустроиться, но им ничего не дают», — говорит Кайрат.

Он отметил, что раньше давали и по две квартиры на одного человека, лишь бы они не пустовали и не превращались в общественные туалеты, но сейчас не дают даже тем, кому положено. Например, местной жительнице Ирине Харченко, чернобыльнице. Многоквартирный дом, где она жила раньше, сгорел в 2012 году, и с тех пор она скитается то по родственникам, то по подругам.

Несколько домов в пустующем микрорайоне на берегу Каспия власти отремонтировали и отдали на пользование военным. Еще несколько домов забрали турки из «Гап Иншаат», эти здания огорожены сеткой и в них идет ремонт. Там будут жить сотрудники будущего завода. Почему бы не отдать желающим остальные дома, местные жители не понимают.

Люди ждут не дождутся ввода в эксплуатацию нового завода. По планам властей, предприятие создаст около тысячи рабочих мест, будет способствовать «дальнейшему улучшению обеспеченности населения региона работой, повышению его социально-бытового уровня». В такую цифру и в кардинальные социально-бытовые перемены здесь мало кто верит, ведь новый завод не решит их проблем с нехваткой питьевой воды, газа, электричества, с отсутствием нормальных дорог, не поменяет наплевательского отношения местных чиновников к чаяниям населения. Тем не менее, жителям Бекдаша – самого богатого места в мире по запасам сульфата натрия и других минералов, как сообщает местная пресса, хочется верить в лучшее.

P.S. Уже вернувшись домой, в Казахстан, Кайрат написал в редакцию, что долгожданная водовозка приехала 15 января. Ее не было почти три недели.

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