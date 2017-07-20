Ашхабад: Обзор цен на основные продукты питания 

В Туркменистане – самый пик лета, наиболее щедрое на дары природы время года. Во второй половине июля хозяйки открывают сезон консервирования овощей и фруктов, которые будут кормить семью весь предстоящий год. Баклажаны, сладкий перец, томаты, огурцы – все идет в переработку, а из фруктов крутятся компоты и варится варенье.

Нынешним летом цены на фрукты и овощи в Ашхабаде кусаются. Так, средняя стоимость помидор колеблется от 2 до 5 манатов за килограмм. Огурцов – 3-5 манатов за кг. Прошлым летом огурцы не были столь дорогими, их можно было купить по 1-2 маната. Горожанки воздерживаются от консервирования томатов, их если и берут, то в основном в качестве добавки, скажем, к лечо из красного перца или салатам.

Значительно выросла, по сравнению с прошлым годом, цена на картофель – 3-4,5 манатов за кг нынче и 1,5-2 маната в 2016 году. То же самое репчатый лук: от 3 до 4 манат этим летом и 1,5-2 маната прошлым. Морковь – от 2,5 до 4 манатов сейчас и 1-2 маната год назад. Покупатели на рынках столицы не могут воздержаться от недоуменного вопроса: неужели на лук и морковь в Туркменистане неурожай?

Переместимся с овощных на продуктовые прилавки. Цены на крупы тоже неприятно удивляют. К примеру, рис, который в прошлом году стоил 2,5 маната за кило, нынче стоит уже 5. И это самый низкокачественный рис. Цена же на рис высшего и хорошего качества варьируется в пределах 8-16 манатов за кг.

Конфеты, разные сорта печенья, сахар – все выросло в цене. На некоторые виды конфет цена поднялась в 2,5 раза, в сравнении даже с началом этого года. Еще пару месяцев назад сахарный песок можно было купить по цене прошлого года, т.е. по 3,5 манатов за кг. В частных магазинах этот продукт стоил около 6 манатов. Сегодня даже в государственных магазинах официальная цена на сахар установлена в 5 манатов за кг. Варить варенье из такого дорогого сахара не каждая семья может себе позволить, а это значит, что сладких пирогов предстоящей зимой не предвидится…

На Текинском базаре официальная фиксированная цена на говяжье и баранье мясо составляет 18,9 манатов за кг. Но недобросовестные продавцы нашли выход из этой ситуации. К выбранному покупателем куску мяса они добавляют кости, которые составляют минимум 40% от общего веса. Частенько вообще покупателю навязывается соотношение 50 на 50. Когда люди начинают возмущаться, продавцы в грубой форме вовсе отказывают продавать мясо, иначе только с довесом.

На Русском базаре продавцы мясного отдела ведут себя иначе. Они не стесняясь называют цену килограмма свежего мяса 22 маната, увеличивая ее таким образом более чем на 3 маната. Госцена на куриные окорочка составляет 8 манатов за кг, но продавцы постоянно обвешивают покупателей в свою пользу и в итоге требуют заплатить 11 манатов вместо 8 за кило. Когда люди интересуются, почему они так делают, продавцы находят весьма странное объяснение: нам, дескать, не выгодно продавать по 8 манатов, берите тогда по 10, и мы вам ваши «ляжки» даже очистим ото льда.