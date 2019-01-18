В госмагазинах Туркменистана снова продают сигареты

В государственных магазинах уже четвертый день продают сигареты. Источники АНТ прогулялись по некоторым из торговых точек и вот какую увидели картину.

У каждого из госмагазинов к 7 утра собираются покупатели. К открытию их набирается до 100-150 человек. В местах продажи дежурят сотрудники полиции. Так, в ашхабадском магазине №5, что на перекрестке улиц им. А. Ниязова (бывшая ул. Чехова) и Кемине присутствуют два человека: один следит за отпуском товара внутри помещения, другой распределяет очередь снаружи. В магазин запускают по два человека, в руки отпускают 1 пачку немецких сигарет River Royale (производитель — Grand River Enterprises). Стоимость ее 30 манатов, многие заранее готовят нужную сумму, поэтому очередь движется быстро и без эксцессов.

Похожая ситуация с продажей сигарет и в других государственных магазинах. В частных торговых точках те же самые сигареты предлагаются в 1,5-2 раза дороже.