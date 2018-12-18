Ашхабад: Полиция штрафует пешеходов за пересечение улицы в неположенном месте 

Похоже, власти Туркменистана нашли очередной способ пополнения государственного бюджета за счет наложения штрафов на граждан. По информации читателей АНТ из Ашхабада, столичная полиция начала охоту за людьми, переходящими дорогу в неположенном месте.

На проспекте Махтумкули, неподалеку от здания театра им. Пушкина, за деревом скрывается молодая сотрудница в форме МВД, сообщили источники. У сотрудницы в руках камера, которую девушка немедленно пускает в ход, как только кто-то пересекает дорогу не по «зебре». В момент, когда нарушитель достигает противоположной стороны, ему вслед свистит другой сотрудник. Он же ведет проштрафившегося человека за угол, где стоит полицейская машина, и там человеку выписывают штраф.

По словам автора письма, это целая спецоперация, в которой принимают участие четыре сотрудника с видеокамерой и автомобилем УВД. Сумма штрафа составляет от 20 манатов, окончательный же размер – на усмотрение сотрудников полиции.

«Тот факт, что люди в форме не стремятся предупредить нарушение пешеходами правил дорожного движения, а, наоборот, ждут его завершения, подтверждает главную цель операции – получение денег за наложенный штраф», — сообщил читатель.

Независимые СМИ регулярно фиксируют все новые основания для обложения граждан штрафами. Из самых последних – это угроза наказания после 1 января 2019 г. тем, кто к этой дате в своем жилище не установит счетчики на газ и электричество. В апреле АНТ сообщали о том, что, помимо негласного запрета на автомобили темных цветов, полицейские в Туркменбаши штрафуют водителей в солнцезащитных очках. Причина — якобы снизить аварийность на дорогах. О размерах штрафов не сообщалось.

Тогда же, весной, из Ашхабада поступали многочисленные сообщения о том, что местная полиция штрафует пешеходов, прослушивающих музыку в наушниках. Мотив полицейских таков: пешеходы не слышат, как сзади или сбоку может подъехать автомобиль, и это может привести к наезду. Наблюдатели АНТ считают, что, несмотря на все усилия властей с наложением штрафов, количество ДТП как в самой столице, так и в регионах не уменьшается. На днях поступило сообщение о гибели в автоаварии в Мары дипломата из Афганистана.