Ашхабад: Власти выставили на продажу квартиры в Олимпийском городке

В столице Туркменистана работникам бюджетных организаций предлагаются 2-х и 3-х комнатные квартиры в «элитных» высотных домах по улице Олимпийской. Судя по письму, направленному руководителям школ и детсадов из ашхабадского управления образования (копия имеется в распоряжении редакции), при продаже квартир приоритет будут иметь многодетные семьи, люди, делящие одно жилище с другими семьями, а также люди, имеющие на иждивении инвалидов.

Однако наблюдатели АНТ считают, что и среди обычных работников желающих прикупить элитные квартиры будет немного. И вот почему.

Самая дешевая двухкомнатная квартира площадью 75 квадратных метров стоит 781,250 манатов. По государственному курсу (3,5 маната за $1) это свыше 223 тысяч долларов. Реальный (рыночный) курс колеблется в пределах 20 манатов, по нему эта квартира будет стоить чуть более $39 тысяч.

Официальная зарплата воспитателя обычного детского сада в Туркменистане не превышает 1,5 тысячи манатов в месяц ($428 по госкурсу либо $75 по курсу рынка). Конечно, под покупку квартиры работник взял бы кредит, но банки предлагают условия, по которым на зарплату в 1500 манатов выплачивать кредит нереально.

Допустим, человек желает приобрести квартиру за 1 миллион манатов. Десять процентов от этой суммы он обязан внести сам, это 100 тысяч. Возможность внести такие деньги за раз в нынешних условиях кризиса имеется мало у кого. Но, допустим, деньги накопили. На покрытие остальной части человек берет кредит на сумму 900 тысяч манатов под 1% годовых. В зависимости от условий выплаты кредита, работнику придется ежемесячно выплачивать, в среднем, 2895 манатов.

Получается, что даже если в семье работают оба взрослых, то их совокупный доход пойдет на покрытие банковского кредита, а на питание и другие расходы денег не останется.

«Мы поначалу обрадовались появившейся возможности улучшить свои жилищные условия, но когда знакомые банковские работники разложили все по полочкам, об “элитной” квартире пришлось забыть», — сказал источнику АНТ учитель одной из гимназий Ашхабада.

За последние годы в столице Туркменистана были возведены миллионы квадратных метров жилья с улучшенной планировкой, так называемые «элитные» дома. Их предлагают в кредит под 1% годовых работникам министерств и ведомств. При этом негласно жителям Туркменистана, зарегистрированным за пределами Ашхабада, жилье в столице не оформляют и их не прописывают.