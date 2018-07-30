«Туркменские авиалинии»: Очереди, отсутствие билетов и блат

В летний сезон в Туркменистане снова проблемы с авиабилетами. Если на местные авиалинии билет купить еще можно, отстояв очередь в 2-3 часа, то на международные рейсы мест нет вплоть до конца октября. Особенно дефицитные направления в данное время: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Минск, Анкара и Стамбул. Источники АНТ сообщают, что при наличии связей или денег заветный билет можно купить хоть на следующую неделю.

В ашхабадском агентстве воздушных сообщений каждый день сотни людей. Многие ходят сюда как на работу, узнают, что билетов нет, и уходят. Спрашивается, не легче ли позвонить и спросить? Увы, все четыре номера телефона агентства постоянно заняты, в чем редакция АНТ убедилась лично.

Несмотря на то, что правоохранительные органы пытаются контролировать продажу билетов, не допуская создания искусственного дефицита и пресекая факты переплаты, коррупция в системе продажи авиабилетов, похоже, прижилась основательно. Как иначе объяснить то, что уже более пяти лет перевозчик не в состоянии запустить полноценный сайт, где каждый желающий смог бы купить билет по интернету? Почему ни одна из многочисленных туркменских туристических компаний, даже государственные «Ашхабад сыяхат» и «Туркмен сыяхат», не предлагают услуги по покупке авиабилетов? На звонки источников АНТ в этих ведомствах сразу говорят: такой услуги нет, в эту сферу мы не суемся.

Ранее мы не уже раз поднимали эту тему. Еще в феврале 2017 года АНТ рассказывали о билетной мафии в Дашогузском велаяте, которую ни годы не берут, ни происходящие в велаяте добрые перемены. И тогда же наблюдатели указывали на необходимость реформы отрасли за счет внедрения онлайн-сервиса, корректировки цен с учетом рыночного, а не государственного курса доллара. Конкурент туркменского национального авиаперевозчика на московском направлении, компания «S7», предлагает билет в одну сторону хоть на ближайшие дни. Цена – около 276 долларов при пересчете с рублей.

«Видимо, не хотят какие-то заинтересованные структуры прикрывать кормушку, с которой тоже что-то имеют», — отмечают наблюдатели в Туркменистане.

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