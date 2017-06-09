«Туркменские авиалинии»: Купить авиабилеты можно будет онлайн

09.06.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 84

Вице-премьер правительства Туркменистана Байрам Аннамередов отчитался на заседании Кабинета Министров 9 июня о проводимой работе по организации продажи авиабилетов на сайте «Туркменховаеллары» (Туркменские авиалинии). Работа будет выполнена в два этапа, сказал курирующий сферу транспорта вице-премьер.

Какого рода эта работа и каковы сроки ее завершения, диктор информационной программы «Ватан» национального телевидения не уточнила.

Президент Г. Бердымухамедов, заслушав отчет, дал ему необходимые поручения по организации будущей продажи авиабилетов онлайн, сообщил телеканал.
В настоящее время приобрести билеты на самолеты в любое направление можно только через кассы «Туркменховаеллары».

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