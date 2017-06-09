«Туркменские авиалинии»: Купить авиабилеты можно будет онлайн

Вице-премьер правительства Туркменистана Байрам Аннамередов отчитался на заседании Кабинета Министров 9 июня о проводимой работе по организации продажи авиабилетов на сайте «Туркменховаеллары» (Туркменские авиалинии). Работа будет выполнена в два этапа, сказал курирующий сферу транспорта вице-премьер.

Какого рода эта работа и каковы сроки ее завершения, диктор информационной программы «Ватан» национального телевидения не уточнила.

Президент Г. Бердымухамедов, заслушав отчет, дал ему необходимые поручения по организации будущей продажи авиабилетов онлайн, сообщил телеканал.

В настоящее время приобрести билеты на самолеты в любое направление можно только через кассы «Туркменховаеллары».