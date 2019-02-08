Правительство США запретило сотрудникам своих посольств летать на туркменских самолетах

08.02.2019 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 78

Бюро дипломатической безопасности (БДБ) Государственного департамента США распространило предупреждение сотрудникам американских посольств за рубежом не пользоваться услугами национального авиаперевозчика Туркменистана — авиакомпании «Туркменистан», для перелетов по служебным делам.

Ограничения распространяются как на международные, так и на внутренние рейсы туркменской авиакомпании и связаны с тем, что Европейское агентство авиационной безопасности (ЕASA) отозвало разрешение у авиакомпании «Туркменистан» на выполнение полетов в страны Евросоюза по причине несоответствия ее воздушных судов требованиям международных стандартов безопасности.

Как говорится в распространенном сообщении БДБ, решение будет пересмотрено только после того, как европейские авиационные власти снимут наложенные на авиакомпанию «Туркменистан» санкции.

Гражданам США, не являющимся сотрудниками посольств, Госдепартамент США рекомендует, планируя путешествия, учитывать действующий запрет на полеты туркменских самолетов в Европу.

Источник: Гундогар

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

«Туркменские авиалинии»: Очереди, отсутствие билетов и блат«Туркменские авиалинии»: Очереди, отсутствие билетов и блат
«Избегайте эти авиалинии!» Штрихи к портрету авиакомпании «Туркменховаёллары»«Избегайте эти авиалинии!» Штрихи к портрету авиакомпании «Туркменховаёллары»
Туркменские авиалинии отложили рейсы в Тбилиси на неопределенный срок, так и на начав полетыТуркменские авиалинии отложили рейсы в Тбилиси на неопределенный срок, так и на начав полеты
«Туркменские авиалинии» повысили цены на внутренние рейсы«Туркменские авиалинии» повысили цены на внутренние рейсы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.