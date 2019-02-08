Правительство США запретило сотрудникам своих посольств летать на туркменских самолетах

Бюро дипломатической безопасности (БДБ) Государственного департамента США распространило предупреждение сотрудникам американских посольств за рубежом не пользоваться услугами национального авиаперевозчика Туркменистана — авиакомпании «Туркменистан», для перелетов по служебным делам.

Ограничения распространяются как на международные, так и на внутренние рейсы туркменской авиакомпании и связаны с тем, что Европейское агентство авиационной безопасности (ЕASA) отозвало разрешение у авиакомпании «Туркменистан» на выполнение полетов в страны Евросоюза по причине несоответствия ее воздушных судов требованиям международных стандартов безопасности.

Как говорится в распространенном сообщении БДБ, решение будет пересмотрено только после того, как европейские авиационные власти снимут наложенные на авиакомпанию «Туркменистан» санкции.

Гражданам США, не являющимся сотрудниками посольств, Госдепартамент США рекомендует, планируя путешествия, учитывать действующий запрет на полеты туркменских самолетов в Европу.

Источник: Гундогар