«Избегайте эти авиалинии!» Штрихи к портрету авиакомпании «Туркменховаёллары»

Среди многочисленных сообщений, поступающих по каналу обратной связи, внимание редакции привлекло такое: «Собираемся в отпуск в Таиланд и стоим перед выбором, какими авиалиниями лететь. Наиболее привлекательно по цене и стыковкам выглядят туркменские. Но почитали различные форумы и видим, что оценки неоднозначные. Не могли бы вы написать честно, без прикрас, как в мире котируется туркменский авиаперевозчик? Будем благодарны. Семья Воробьевых из Тулы».

В международном рейтинге Skytrax компания Turkmenistan airlines имеет две звезды из пяти, а по отзывам клиентов ей в среднем дают 4/10. Ниже всего пассажиры оценивают сервис в полете и на земле, чуть выше – предоставляемые на борту еду и напитки, а также достаточное расстояние между креслами. Самые низкие цифры даны развлечениям на борту (кроме карты полета больше ничего нет) и отсутствию интернета. Впрочем, интернет предоставляют далеко не все авиакомпании мира. Но даже те редкие положительные отзывы пассажиров об авиакомпании, в целом, начисто перечеркиваются их же оценкой 1/10 по обслуживанию экипажем в полете и наземными службами.

«Избегайте эти авиалинии!»

«На протяжении всего полета пассажиры курили в туалете самолета, — пишет британец Р. Беале, летавший в сентябре 2017 года из Ашхабада в Бирмингем. – Никакого ТВ, алкоголя, дюти-фри, вайфая и невкусная еда. Если вы можете избежать «Туркменские авиалинии», избегайте их!».

Ему вторит другой пассажир – француз М. Левис, летавший из Парижа в Бангкок через Ашхабад в июне 2017 года: «Хотя предлагали достаточное количество прохладительных напитков, еще никогда мне не давали пакетик растворимого кофе и стакан с кипятком. Еда была отвратительной». Пассажир добавил, что на обоих рейсах в самолете было накурено.

Российские пассажиры в основном также не в восторге от «Туркменховаёллары». Основные претензии: вскрытие чемоданов и воровство сигарет и кофе, недружелюбие бортпроводников. Комментарии пассажиров незначительно отредактированы.

«В самолете вонь стояла, будто сортиры не убирают никогда. На претензию по этому поводу бортпроводница ответила: не нравится, не летайте этой компанией. Что мы и сделаем, больше с ними не полетим и другим не посоветую ни за что», — Наталья, летала в Бангкок в декабре 2017.

«Пожалуйста, не совершайте моей ошибки!! Не летайте этой авиакомпанией!! В 90% я летаю бизнес классом и на этот раз тоже взял билеты бизнесом Туркменами, но приключения, которые я получил от этой поездки, просто не описать! Перелет Москва-Ашхабад-Бангкок-Ашхабад-Москва. Начну по порядку: онлайн регистрации нет, зарегистрироваться возможно только в «Домодедово» на стойке, поэтому какие места тебе достанутся – лотерея. Посадочные дали только до Ашхабада. Бизнес зала в «Домодедово» нет. Самолет из Москвы был «Боинг 757». Борт очень старый, я сидел на первом ряду, и у меня отходила обшивка и отходила так сильно, что я видел металлический каркас самолета. Алкоголя в бизнесе нет. Питание отдельная песня. На выбор – сосиски с гречей, курица с рисом и что-то еще. И это бизнес класс! Прилетев в Ашхабад, нас отправили в транзитную зону, где нужно было получить посадочный в Бангкок. Две очень ленивые девушки еле-еле оформляли пассажиров, создав своей медлительностью большую очередь. В аэропорту Ашхабада нет интернета, точнее он есть, но его нужно покупать в интернет кафе, 1 час — 5 долларов, кафе находится у выхода 105, оплатить можно или банковской картой или долларами, Facebook, whatsapp, youtube и все соцсети не работают! В бизнес зале так же Wi-Fi нет, из еды в зале только чай, вода и несколько чебуреков далеко не первой свежести… Еще интересный момент – у каждого выхода стоят солдаты, которые почти не говорят на русском, но почти каждый пытается стрелять сигареты. Сотрудники аэропорта крайне хамоваты, ощущение, что они вообще нам не рады», — Александр, комментарий оставлен 12 января 2018 года.

Национальная авиакомпания «Туркменховаёллары» позиционирует себя самой безопасной в Азии, но ее работа неоднократно подвергалась критике также и со стороны президента Г. Бердымухамедова. Еще в ноябре 2010 года на одном из заседаний правительства глава государства отмечал недовольство со стороны пассажиров работой службы «Туркменховаёллары». В конце прошлого, 2017 года, президент вновь вернулся к этому вопросу и вынес строгий выговор «с последним предупреждением» начальнику службы Доврану Сабурову за допущенные недостатки в работе. Что это за недостатки, не уточнялось, но, вероятно, они разнообразные, и их немало.

О коррупции

Туркменские пассажиры рейсов Франкфурт-Ашхабад сообщают о своем недавнем опыте общения с представителями «Туркменских авиалиний» в Германии. Пользуясь тем, что ни на билете, ни на официальном сайте службы не уточняется, что подразумевается под понятием «багаж 20 кг», представитель компании в аэропорту Франкфурта Хамит (фамилию уточнить не удалось – ред. АНТ) самостоятельно устанавливает, что в эти 20 кг входит также и ручная кладь пассажира, и взимает дополнительные деньги за «перевес».

«Накануне вылета, — сообщает пассажир, — я, не доверяя информации на билете, специально позвонил в Ашхабад, в агентство «Туркменховаёллары», где мне подтвердили: 20 кг багажа плюс ручная кладь 5 кг. На что Хамит мне возразил: “Это вам говорят в Ашхабаде, а я говорю здесь: перевес. Жалуйтесь в Ашхабаде. А здесь жаловаться не надо. Или платите 70 евро, или избавляйтесь от лишнего багажа”. Конечно, в такой момент, что оставалось делать? Заплатил…»

Автор решил не оставлять это дело и, прилетев в Ашхабад, позвонил по тому же номеру, где до этого уточнял информацию. Сотрудница на другом конце провода была нимало удивлена тем, чем занимается их представитель за рубежом, и предложила пассажиру обратиться с жалобой в их управление.

Другим пассажиром описывается еще один случай, имевший место в том же представительстве «Туркменховаёллары» во Франкфурте. Женщина приехала в гости к дочери в Германию, приобретя билет в Ашхабаде по трехмесячному тарифу. Неожиданно во время пребывания за рубежом из дома пришло сообщение о резком ухудшении здоровья отца. Женщина приехала в аэропорт с уверенностью, что сможет улететь в Ашхабад, переделав свой билет на более ранний срок, к тому же в самолете всегда имеется немало свободных мест.

«Но не тут-то было, — рассказывает пассажирка. – Мне велели купить новый билет! Почему, с какой, казалось бы, стати?! А с такой, что трехмесячный тариф выходит намного дешевле обычного, да еще если билет приобретен в Туркменистане за манаты. И это несмотря на то, что речь-то идет об одной и той же авиакомпании! Новый билет в одну сторону обошелся мне в несколько раз дороже, чем имевшийся в оба конца, к тому же купила я его за валюту, а в Ашхабаде за возврат частично использованного билета мне вернули манаты…»

В службе «Туркменских авиалиний» процветает и открытая коррупция. Из-за отсутствия системы онлайн-бронирования кассиры в офисах авиакомпании искусственно создают дефицит билетов, вынуждая пассажиров платить сверх цены. Это тем более странно, поскольку еще в 2011 году информационные СМИ Туркменистана сообщали о скором введении в продажу электронных билетов по системе SITA E-Ticketing. Сотрудники агентств давно прошли обучение в соответствующих центрах компании SITA в Европе, но до реализации авиабилетов онлайн так до сих пор дело и не дошло. Видимо, гораздо выгоднее оформлять билеты привычным методом, получая за это наличные деньги. При этом, сообщается на форумах, самолеты туркменских авиалиний часто летают полупустыми.

«Летел на днях в Анкару, свободных мест было едва ли не полсамолета, но в кассе говорят, что билетов нет, — сообщил читатель из Туркменбаши. – Стоит же доплатить, причем немало, и места чудесным образом появляются».

Пунктуальность – далеко не самая отличительная черта

На различных форумах пассажиры, летающие через Ашхабад транзитом, отмечают «Туркменские авиалинии» как компанию, которой свойственны частые задержки с прилетом/вылетом, причем, на длительное время – от 1,5 часов и более.

Сервис Flightradar показывает, что большинство международных рейсов авиакомпании задерживаются в среднем на 3 часа. Например, лайнер «Боинг-757» с бортовым номером EZ-A014 почти всегда вылетает с задержкой. Так, 27 марта он простоял лишних 2 часа в аэропорту Амритсара (Индия), 26 марта – 3 часа в Москве, 25 марта – 4 с лишним часа в Пекине. Это значит, что задерживаются и другие рейсы «Туркменских авиалиний», потому что перевозчик в основном обслуживает транзитных пассажиров между Индией и Великобританией, между Китаем и Германией, Россией и Таиландом.

В некоторые аэропорты, такие как британский Бирмингем или российский Санкт-Петербург процент своевременных прилетов составляет 33 и 27 процентов соответственно.

Самые первые «Boeing-717»

Все 7 авиалайнеров типа «Боинг-717» (на главном фото), купленных в начале 2000-х, давно стоят на приколе и выставлены на продажу вместе с авиатехникой, принадлежащей этим самолетам. Самому старшему из них 16 лет, а самому младшему – 12. Для современных лайнеров это не большой возраст. Для сравнения, средний возраст воздушного флота исландского перевозчика Icelandair составляет 21.6 лет. Дело в том, что когда «Боинги-717» покупались, уже тогда было известно, что производство их авиастроительной корпорацией прекращается. А это означало, что запчастей к ним взять будет неоткуда. Вот так один за другим все семь 717-х однажды приземлились, чтобы больше уже не подняться в небо. И хорошо, что успели приземлиться, хотя были случаи, когда жизнь пассажиров и экипажа висела на волоске, и только профессионализм туркменских летчиков не допустил трагедии…

В мае 2004 года у Боинга-717, следовавшего из Дашогуза в Ашхабад, во время горизонтального полета внезапно задымился левый двигатель, в салоне появился дым и в салоне запахло гарью. Экипаж немедленно отключил двигатель и на одном благополучно долетел до столичного аэропорта.

Другой случай с тем же типом самолета произошел в июле 2011 года: из правого двигателя лайнера, летевшего из Туркменабада в столицу, при посадке неожиданно повалил дым.

А сколько еще авиапроисшествий, случившихся на местных рейсах, не получили распространения… C точки зрения безопасности профессионализм туркменских летчиков не вызывает сомнения, они всякий раз оказываются на высоте, совершая мягкие посадки.

В настоящее время внутри страны летают самолеты других типов, в частности, Боинг-737-700 и 800, то есть лайнеры, предназначенные производителем для более дальних воздушных маршрутов, нежели из Ашхабада в Дашогуз, Мары или Туркменбаши.