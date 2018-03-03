Новый VIP лайнер «Туркменских авиалиний» поступил на тюнинг 

03.03.2018 в рубрике Лента. Метки: 142

Самолет «Boeing 737-700», построенный американской корпорацией для нужд «Туркменских авиалиний», 22 февраля прилетел в город Джорджтаун в штате Делавэр. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

В этом городе расположена компания ALOFT AeroArchitects, специализирующаяся, в том числе, на переоборудовании (изменении интерьера) лайнеров для VIP-клиентов и глав государств.

«Смелая роскошь. Абсолютный комфорт. Футуристические возможности. Превосходное качество», — все это из списка определяющих стандартов компании, указанных на сайте.

Самолет уже получил бортовой номер EZ-A700. По всей видимости, им будет пользоваться президент Туркменистана, считающий цифру 7 счастливой для себя. Его основной лайнер, «Boeing 777», имеет бортовой номер EZ-A777, а другой самолет, «Boeing 737-700», зарегистрирован под номером EZ-A007.

О стоимости строительства самолета и, конкретно, переоборудования внутреннего интерьера точно неизвестно, как и то, зачем президенту понадобился третий VIP-самолет. Сотрудник представительства «Туркменских авиалиний» в одной из азиатских стран предположил, что общая стоимость президентского лайнера не менее 150 млн долларов.

Напомним, Туркменистан в настоящее время переживает самый острый кризис за все годы независимости. В стране повсеместно ощущается нехватка продовольствия, в частности, муки, сахара и растительного масла. В связи с нехваткой денег власти ввели ряд ограничений на валютные операции. Больше всего от этого страдают студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, а также предприниматели, занимающиеся импортом продукции.

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