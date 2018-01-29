«Боинг» готовит новый самолет для Бердымухамедова

Американская авиастроительная корпорация «Боинг» продолжает подготовку к доставке очередного пассажирского самолета «Боинг-737» для авиакомпании «Туркменховаёллары».

В настоящее время самолет находится в Сиэттле (США) и скоро будет доставлен в Ашхабад.

Первый полет нового туркменского авиалайнера состоялся 6 января 2018 года. Ему был присвоен бортовой номер EZ-A700, ранее принадлежавший «Боингу-767», на котором летал первый президент Туркменистана Сапармурад Ниязов.

После смерти Ниязова в 2008 году его самолет был продан в Беларусь, а бортовой номер освободился и теперь присвоен новому «Боингу-737», который также будет обслуживать первое лицо туркменского государства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов известен верой в нумерологические принципы и считает число «7» своим счастливым числом. Самолеты, которыми он пользуется в настоящее время, носят бортовые номера EZ-A007 и EZ-A777.

Источник: Гундогар