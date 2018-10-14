Президентский лайнер приземлился в Германии

Один из самолетов Гурбангулы Бердымухамедова сегодня, 14 октября, приземлился в аэропорту немецкого Франкфурта. О планах президента Туркменистана посетить Германию ранее в местных СМИ не сообщалось.

Самолет приземлился в 17:40 по местному времени. Судя по номеру рейса – 3203, он – правительственный, но президента на борту нет. Когда летает Бердымухамедов, номер рейса всегда будет 3201 туда и 3202 обратно.

Президентские самолеты нередко летают в Германию. Так, 10, 14 и 26 июня «Боинг» Бердымухамедова летал в Мюнхен и во Франкфурт. Местные СМИ об этих поездках не сообщали.