«Если будет вода и кусок хлеба, я вернусь!» О жизни и смерти Бегмурада Отузова

В ночь с третьего на четвертое декабря 2017 года в заключении скончался Бегмурад Отузов (на фото) – бывший начальник следственного отдела Комитета национальной безопасности Туркменистана, бывший первый заместитель генпрокурора страны.

23 октября 2002 года Отузова осудили на 19 лет (СМИ и правозащитники говорят, что его срок был 25 лет, но это не так) по ряду обвинений, в том числе в проведении незаконных обысков и конфискации имущества.

С тех пор о судьбе полковника Отузова ничего не было известно. Его родственники собирали для него передачи, но навещать его им было запрещено. Никто из них или бывших коллег Отузова точно не знал, где именно он содержится. Все 15 лет он отсидел без связи с внешним миром. Бегмурад Отузов был одним из десятков людей, включенных в список исчезнувших лиц кампании «Покажите их живыми!»

Ранее сообщалось, что Отузов скончался в тюрьме АХ-Т/2 («Овадан-Депе»), но его тело родственники забрали из морга в г. Теджене. Его бывшие коллеги уверены: Отузов последнее время отбывал наказание в колонии усиленного режима AХ-K/4 в этом же городе. Если бы он скончался в «Овадан-Депе», то логично было бы привезти его тело в Ашхабад, потому что Теджен находится совсем в другой стороне.

«Тело Бегмурада, действительно, было страшно худым, и родственники смогли опознать его лишь по родинкам», — рассказал АНТ его бывший коллега, участвовавший в церемонии прощания в Ашхабаде, на которую собралось «много народа».

Причиной смерти, согласно документам, стала сердечная недостаточность, однако источник сообщил, что тело Отузова вскрывали: вся грудная клетка покойного была зашита.

Бегмурад Отузов – выпускник юридического факультета ТГУ, а также высших курсов КГБ в Киеве. Карьеру начал в пограничных войсках Туркменистана, но вскоре его приметили и пригласили на службу в КНБ.

По словам родственника одного из подследственных, с которым «работал» Отузов, в конце 90-х годов этот офицер был одним из немногих в центральном аппарате КНБ, кто проявлял хоть какую-то человечность по отношению к лицам, задержанным по политическим мотивам. Он мог, например, принять передачу от родственников, чтобы самому вручить ее подследственному.

«По отношению к нашей семье полковник Отузов был вежливым и корректным, он никогда не повышал голоса, а когда его непосредственный начальник Мухаммед Назаров понял, что офицер не в состоянии «раскрутить» подследственного, все дело было передано другому человеку в КНБ», — сообщил редакции АНТ на условиях анонимности источник, имевший опыт общения с покойным.

Тем не менее правозащитники называют Отузова в числе тех, кто на рубеже 1995-2001 годов подавлял инакомыслие в Туркменистане. По данным российского правозащитного центра «Мемориал», он принимал непосредственное участие в делах диссидентов Абды Кулиева, Хошалы Гараева и Мухамедкули Аймурадова, а также действующего журналиста радио «Азатлык» Ёвшана Аннагурбанова. В частности, Отузов, являясь в то время заместителем начальника следственного отдела КНБ Туркменистана, а позднее его руководителем, лично руководил кампанией по дискредитации диссидентов и давлению на их родственников.

Байрамсолтан Баллыева, супруга Хошалы Гараева, в беседе с «Мемориалом» сообщила: «1 марта 1995 г. я участвовала в пресс-конференции в Москве, посвященной «делу Гараева и Аймурадова». После этого в день моего возвращения в Ашхабад Отузов вызвал меня в КНБ и угрожал, что если я буду бороться за освобождение мужа, меня тоже посадят в тюрьму, а ребенка, рождение которого я ожидала в июне, заберут. Отузов сказал: «Тебе никто в мире не поможет, даже если за Гараева будет просить сам Ельцин».

В 2002 году Б. Отузова после увольнения и лишения всех званий несколько дней возили на допросы.

«В свой последний день на свободе ему позвонили и велели попрощаться с родными. До выхода из дома он набрал [по телефону] нескольких своих близких товарищей и сказал: «Если будет вода и кусок хлеба – я вернусь!» — сообщил его бывший сослуживец.

В ночь с пятого на шестое декабря тело Бегмурада Отузова повезли в его родной Дашогузский велаят и похоронили на кладбище в Куня-Ургенче.

В последние месяцы из Туркменистана один за другим приходят сообщения о смерти в заключении лиц, осужденных в начале 2000-х годов. Последний случай, о котором сообщали АНТ, — смерть Алламурада Аллакулиева, бывшего начальника отдела центрального аппарата КНБ. Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества прояснить судьбу исчезнувших в туркменских тюрьмах, власти страны отказываются это делать.

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547

