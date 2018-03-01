15-летие Московского механизма по Туркменистану: странам-участницам ОБСЕ пора перейти к действиям в отношении насильственных исчезновений

23 февраля 2018

Международная правозащитная кампания «Покажите их живыми!» и более 30-ти гражданских активистов и проживающих в Туркменистане родственников и друзей жертв насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах призвали на параллельном мероприятии в рамках 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене применить механизмы ОБСЕ, в том числе Венский и Московский механизмы, в отношении Туркменистана в ответ на кризис в области человеческого измерения. Обращение родственников поддержали представители более 50 международных организаций гражданского общества, туркменских активистов и живущих за границей членов семей пропавших людей.

В марте 2018 года исполняется 15 лет с момента опубликования доклада Московского механизма ОБСЕ о ситуации в Туркменистане. Эта максимально резкая из возможных реакций ОБСЕ на кризис в области человеческого измерения была вызвана массовой волной репрессий в Туркменистане после предполагаемой попытки государственного переворота 25 ноября 2002 г. Более пятисот человек были арестованы, многих подвергли пыткам, вынудили признать вину и судили скорым, закрытым и несправедливым судом. В итоге более 60 человек были приговорены к длительным срокам заключения, в том числе семеро получили пожизненное наказание. Со времени ареста и суда их никто больше не видел – они так и исчезли за решеткой.

Этот беспрецедентный кризис побудил 10 стран-участниц ОБСЕ инициировать Московский механизм, который дает возможность государствам проводить расследования и принимать меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в каком-либо государстве ОБСЕ. Это стало самой активной в истории ОБСЕ реакцией на положение с правами человека в Туркменистане. Докладчик Московского механизма ОБСЕ по Туркменистану, известный французский эксперт, профессор Эммануэль Деко подробно описал массовые нарушения прав человека в ходе арестов, судебных разбирательств и тюремного заключения предполагаемых участников государственного переворота. «Насильственные исчезновения в тюрьмах, не признаваемые правительством Туркменистана, являются грубым нарушением прав человека и уголовным преступлением. Государство в полной мере несет ответственность за исчезновения, поскольку такая практика противоречит как международным нормам, так и национальному законодательству», – заявил профессор Деко. Несмотря на то, что власти Туркменистана отказались сотрудничать с докладчиком, в марте 2003 года доклад был опубликован. Он послужил основой для дальнейших действий международного сообщества, включая три резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и два доклада Генерального секретаря ООН в 2003-2006 годах. Применение Московского механизма ОБСЕ и последовавшие за ними действия ООН оказали заметное влияние: из 500 человек, задержанных или арестованных в период с ноября 2002 г. по февраль 2003 г., большинство вышли на свободу после публикации доклада. К сожалению, это не помогло спасти уже пропавших в туркменских тюрьмах.

Пока внимание международного сообщества было приковано к ситуации в Туркменистане, новых исчезновений по вине правительства Туркменистана было совсем немного. Но как только внимание после 2006 г. ослабло, правительство с новой силой продолжило совершать это преступление. Как результат продолжается и начавшийся 15 лет назад кризис в области прав человека, причем сейчас он принял еще более систематический и затяжной характер. Хотя Туркменистан в целом известен многочисленными нарушениями прав человека, насильственные исчезновения в тюрьмах относятся к самым тяжелым нарушениям. Людей, подвергшихся репрессиям на протяжении этих лет, по-прежнему держат в тюрьмах без какой-либо связи с внешним миром. Их родные и знакомые лишены любых контактов с ними и не имеют информации о местонахождении и состоянии здоровья своих близких с момента их заключения, в некоторых случаях уже 16 лет. «Когда все это произошло, мне было 14 лет. Отец попрощался со мной перед тем, как я уехал на каникулы. В тот момент я не мог себе представить, что вижу его в последний раз перед таким долгим расставанием. У меня самого уже есть дети, и мне очень тяжело смириться с тем, что я прожил большую часть жизни, не видя отца и не зная, жив ли он», – говорит Умед Ульджабаев, отец которого, Рустем Джумаев, был арестован в начале декабря 2002 г.

Отмечается тенденция к росту исчезновений: кампанией «Покажите их живыми!» на момент ее начала в 2013 г. было задокументировано 66 случаев; к февралю 2017 г. их число выросло до 113. С 2002 г. зарегистрировано около 30 случаев смерти исчезнувших людей, в том числе не менее девяти за последние три года. Преступление, которым являются насильственные исчезновения, продолжается, и с каждым годом число жертв растет.

Несмотря на постоянное давление со стороны международного сообщества, в том числе институтов ОБСЕ и ее государств-участников, органов ООН по правам человека и институтов ЕС, с требованиями положить конец насильственным исчезновениям, власти Туркменистана не предприняли каких-либо существенных шагов по прекращению этого грубого нарушения прав человека и не выполнили соответствующие решения межправительственных организаций, в том числе решение Комитета ООН по правам человека по делу бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова. Вместо этого они имитируют неэффективный «диалог» с международными организациями и другими государствами по этому вопросу.

В 2016-2018 годах ситуация ухудшилась. Ответы Туркменистана на запросы межправительственных организаций и других государств по проблеме исчезновений становятся все менее содержательными, а зачастую просто отсутствуют. Все больше случаев смерти среди людей, содержащихся под стражей без связи с внешним миром. Как свидетельствуют бывшие заключенные и очевидцы, на выданных родственникам для погребения телах есть признаки того, что жертву исчезновения подвергали пыткам и жестокому обращению. С 2016 г. правительство инициировало новую волну насильственных исчезновений, подвергнув десятки новых жертв полной изоляции от внешнего мира и тем самым грубо нарушив свои обязательства в рамках международного права и национального законодательства. Поэтому насильственные исчезновения уже нельзя считать делом прошлого; они широко практикуются нынешним руководством страны.

Свидетельства продолжающихся насильственных исчезновений в Туркменистане, рост смертности людей, содержащихся под стражей без связи с внешним миром, и очевидная неэффективность попыток вовлечь туркменские власти в диалог по этому вопросу ясно указывают, что международному сообществу необходимо принять новую стратегию. В центре такой стратегии должно стоять использование более решительных и активных методов, в том числе включение соответствующих условий в договоры об экономическом сотрудничестве с Туркменистаном и применение существующих политических и правовых механизмов реагирования на кризисы в области прав человека, таких как Венский и Московский механизмы ОБСЕ. «Важный процесс, начатый 15 лет назад, остановился на полпути. Необходимо завершить его, добиться правды и справедливости, чтобы избежать подобных трагедий в будущем», – заявила Татьяна Шихмурадова, супруга бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова.