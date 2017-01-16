Ситуация с политическими заключенными в Туркменистане требует срочных действий со стороны международного сообщества

Заявление правозащитной кампании «Покажите их живыми!» в связи со смертью в тюрьме Тиркиша Тырмыева

Международная кампания «Покажите их живыми!» выражает крайнюю озабоченность в связи со смертью в тюрьме бывшего начальника Государственной пограничной службы Туркменистана генерал-майора Тиркиша Тырмыева, ставшего жертвой политических чисток во времена Ниязова и с тех пор находившегося в заключении. 13 января туркменские власти выдали тело 66-летнего Тырмыева его семье в Ашхабаде после того, как он скончался в неволе. Тиркиш Тырмыев был одной из первых жертв насильственных исчезновений среди высших государственных служащих Туркменистана и пробыл в заключении без какой-либо связи с внешним миром почти 15 лет. Последний раз родные видели его в ходе судебного процесса 7 мая 2002 года.

Кампания «Покажите их живыми!» выражает искренние соболезнования родным и близким Тиркиша Тырмыева. Это огромное горе для семьи, которая ждала и надеялась все эти долгие годы, что он вернется домой.

Тиркиш Тырмыев не был связан с оппозицией. Предполагают, что он стал жертвой преследований из-за того, что мог знать подробности поставок наркотиков из Афганистана, организованных при участии ближайшего окружения первого президента страны Сапармурада Ниязова, и пытался бороться с наркотрафиком на посту командующего пограничных войск. Кроме того, по имеющимся сведениям, Ниязов требовал от Тырмыева компрометирующей информации на других руководителей силовых структур, которых болезненно подозрительный диктатор планировал устранить в ходе очередной «чистки» государственного аппарата. У нас есть основания полагать, что отказ Тырмыева доносить на своих коллег послужил одной из причин для его ареста.

Тырмыева считали честным человеком и патриотом своей страны. Он пользовался большим авторитетом у офицеров в пограничных войсках, а также в армии и спецслужбах. Почти весь офицерский состав этого поколения, начинавший службу в советское время, впоследствии погиб, исчез в тюрьмах, был уволен или вынужден был покинуть страну в результате нескольких волн репрессий 2002-2006 годов при Ниязове и в 2007 г. уже при новом президенте Бердымухамедове.

Тиркиш Тырмыев был арестован в апреле и осужден 7 мая 2002 г. на 10 лет за «злоупотребление должностными полномочиями». 10 лет спустя, в марте 2012 г., за несколько дней до окончания срока наказания, когда семья уже ждала его возвращения, он был осужден закрытым судом в тюрьме на второй срок в 7 лет и 11 месяцев за якобы «драку с надзирателем в тюрьме». Второй срок Тырмыева должен был закончиться в 2019 году, но он не дожил до освобождения. По существу, человека, пережившего долгие годы пыток и полной изоляции, власти Туркменистана довели до смерти в тюрьме незадолго до освобождения.

Существуют опасения, что в связи с президентскими выборами в Туркменистане в феврале этого года, на которых президент Бердымухамедов будет «избран» на третий срок, туркменские власти планируют в ближайшее время расправиться с изолированными в тюрьмах выжившими жертвами репрессий, кто мог что-то знать о преступлениях режима Ниязова и или обстоятельствах прихода к власти самого Бердымухамедова. Местные наблюдатели заявляют о том, что таким образом сам Бердымухамедов хочет начать свой новый президентский срок «с чистого листа» – вместо того, чтобы освободить всех жертв незаконных преследований прошлых лет. Смерть Тырмыева, обстоятельства которой неизвестны, может стать четким сигналом перед выборами офицерам силовых структур, что никаких авторитетов для нынешней власти не существует, и только полное подчинение и лояльность могут служить гарантией безопасности для каждого из них.

По оценкам неправительственных организаций, в Туркменистане за последние 15 лет в тюремной системе пропало более ста человек. Власти посчитали их угрозой для себя и подвергли полной изоляции вопреки нормам международного и национального права. Часть из них уже погибла. Кампания «Покажите их живыми!» документировала на данный момент 88 случаев исчезновений и продолжает собирать данные о других случаях. За последние 13 месяцев это как минимум четвертая смерть заключенного, долгое время находящегося в изоляции в секретных тюрьмах. Мы убеждены, что продолжение практики насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана является серьезным барьером на пути развития страны и используется властями для устрашения общества и пресечения каких-либо реформаторских настроений внутри государственного аппарата. Пока существует эта репрессивная практика и угроза новых исчезновений в тюрьмах, никакие преобразования в Туркменистане невозможны.

Смерть Тырмыева является вызовом международному сообществу. Власти страны демонстрируют, что Туркменистан и далее намерен пренебрегать своими международными обязательствами в рамках ООН и ОБСЕ. Не менее вопиющим это трагическое событие является и в контексте личных обязательств, данных в 2015-16 гг. Бердымухамедовым госсекретарю США Джону Керри и канцлеру Германии Ангеле Меркель о начале работы совместных экспертных групп по проблеме исчезновений в туркменских тюрьмах и организации посещения тюрем дипломатами. Становится ясно, что власти Туркменистана саботируют эти обещания и обманывают международное сообщество. Они позволяют себе демарши, являющимися по сути публичным отказом от своих обязательств – как, например, игнорируя все вопросы о пропавших в тюрьмах в ходе недавнего диалога с Комитетом ООН против пыток, два года не выполняя рекомендации Комитета ООН по правам человека и представив в ответ на запрос Европейской Комиссии данные лишь о 7 заключенных из 88 находящихся в списке пропавших.

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6-7 декабря в Гамбурге состоялась Параллельная конференция гражданского общества при ОБСЕ, основная тема которой – уменьшение пространства для гражданского общества в странах-членах этой организации 2016-12-076-7 декабря в Гамбурге состоялась Параллельная конференция гражданского общества при ОБСЕ, основная тема которой – уменьшение пространства для гражданского общества в странах-членах этой организации

Мы убеждены в том, что гибель Тырмыева в тюрьме является результатом безвольной, конформистской и беспринципной позиции части западных дипломатов и чиновников, в первую очередь из институтов Европейского Союза, отдельных стран-членов ЕС и США. Для них политические и экономические интересы стали приоритетными по отношению к основополагающим ценностям прав человека. Бездействие многих дипломатов и чиновников и их циничное отношение к жертвам авторитарного туркменского режима дискредитируют риторику западных правительств о правах человека. Отсутствие принципиальной позиции по вопросам прав человека западных посольств, представителей ООН и ОБСЕ в Туркменистане – явление того же плана. Они не хотят раздражать диктаторский режим «неудобными» вопросами, что вполне устраивает режим, имитирующий малоэффективный «диалог» с международными институтами по проблемам прав человека. Таким образом, ответственность за смерти политических узников в Туркменистане лежит и на странах Запада.

Мы уверены, что только публичные и принципиальные заявления лидеров демократических стран и международных организаций и увязка вопросов экономического сотрудничества с реальным прогрессом в области прав человека в Туркменистане способны остановить эту вакханалию смерти. Мы призываем лидеров демократических стран и международных организаций жестко реагировать на ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Туркменистане, в том числе в контексте предстоящих псевдо-выборов президента Туркменистана 12 февраля 2017 года. Необходимо предпринять срочные шаги, связанные с политическим заключенными, находящимися в многолетней изоляции в туркменских тюрьмах, иначе их всех может ожидать трагическая судьба.