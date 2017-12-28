Путин усомнился в реализации ТАПИ, Бердымухамедов не поехал на саммит СНГ

В ходе состоявшегося 25 декабря телефонного разговора президентов Туркменистана и Российской Федерации, состоявшегося по инициативе туркменской стороны, В. Путин и Г. Бердымухаммедов обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе возможное участие России в проекте газопровода ТАПИ.

«Я сегодня разговаривал с президентом Туркменистана, и он напомнил о своих планах строительства газопроводной системы через территорию Афганистана и дальше к соседям — в Пакистан, Индию. Он приглашает нас принять участие. В целом, некоторые проекты там действительно реализуются, реализуются вполне успешно, в том числе Туркменистаном. Но надо посмотреть, конечно, насколько реализуемы будут проекты подобного рода», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

По мнению Путина, настораживающим элементом, который ухудшает ситуацию, является появление в Афганистане боевиков «Исламского государства», которое уже вступило в противоборство с «Талибаном».

26 декабря в загородной резиденции президента России Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча глав стран — участниц Содружества независимых государств, сообщает kremlin.ru.

Во встрече приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении — Серж Саргсян, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана — Сооронбай Жээнбеков, Молдовы — Игорь Додон, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов участия в неформальном саммите СНГ не принимал. СМИ Туркменистана о саммите не сообщали.

Источник: Гундогар