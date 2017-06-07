Генсек ООН Антониу Гутерриш совершит поездку по странам Центральной Азии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправляется в поездку по странам Центральной Азии, в ходе которой он посетит Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, сообщает Центр новостей ООН. Восьмого июня глава ООН прилетит в Астану, где уже вечером примет участие в торжествах по случаю заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На следующий день, 9 июня, запланирована встреча Антониу Гутерриша с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его выступление на пленарной сессии ШОС. В субботу, 10 июня, Генсек прибудет в Самарканд, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во второй половине дня глава ООН поедет в Нукус, чтобы посетить кладбище кораблей в Аральском море.

В воскресенье, 11 июня, Генеральный секретарь прибудет в Бишкек. После встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым Антониу Гутерриш поедет в город Ош для участия в мероприятиях, посвященных июньским событиям 2010 года. Ровно 7 лет назад в этом городе произошла вспышка межэтнического насилия.

В Таджикистан глава ООН прибудет 12 июня. В Душанбе Антониу Гутерриш встретится с президентом Эмомали Рахмоном и выступит на конференции по устойчивому развитию. А 13 июня он отправится в Туркменистан, где проведет переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым и примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

Это первая поездка нового Генерального секретаря ООН в центральноазиатский регион.

Источник: Фергана