Мекан Ишанкулиев назначен послом Туркменистана в Азербайджане

09.06.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 167

Фото: Астраханский государственный технический университет

Президент Г. Бердымухамедов присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Мекану Ишанкулиеву и назначил его главой диппредставительства Туркменистана в Республике Азербайджан (город Баку), сообщило вечером, 9 июня, туркменское телевидение, освещая состоявшееся в тот же день заседание правительства.

До этого, с сентября 2014 года, М. Ишанкулиев был первым консулом Туркменистана в городе Астрахань (Российская Федерация).

С сентября 2016 года должность посла Туркменистана в Азербайджане оставалась вакантной, после того как работавший чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана Тойлы Комеков был назначен главой Госкомспорта страны.

Источник: АНТ

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