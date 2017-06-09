Мекан Ишанкулиев назначен послом Туркменистана в Азербайджане

Президент Г. Бердымухамедов присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Мекану Ишанкулиеву и назначил его главой диппредставительства Туркменистана в Республике Азербайджан (город Баку), сообщило вечером, 9 июня, туркменское телевидение, освещая состоявшееся в тот же день заседание правительства.

До этого, с сентября 2014 года, М. Ишанкулиев был первым консулом Туркменистана в городе Астрахань (Российская Федерация).

С сентября 2016 года должность посла Туркменистана в Азербайджане оставалась вакантной, после того как работавший чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана Тойлы Комеков был назначен главой Госкомспорта страны.

Источник: АНТ