19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россия названа «оккупирующей державой», а полуостров — «временно оккупированной» территорией Украины.
Резолюция была принята при 70 голосах «за», 26 – «против» и 77 воздержавшихся государствах.
Против принятия документа проголосовали Армения, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Зимбабве и другие страны.
Туркменистан воздержался от голосования.
Как сообщает издание newsru.com, принимая решение, Генассамблея сослалась на свою резолюцию от 27 марта 2014 года о территориальной целостности Украины и подтвердила непризнание аннексии Крыма.
«В резолюции осуждаются факты ущемления прав человека, «дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма», в том числе крымских татар, со стороны «российских оккупационных властей», — сообщает издание. Россию призывают выполнить обязательства в рамках международного права, положить конец ущемлениям прав человека, произвольным задержаниям и пыткам, отменить дискриминационное законодательство, немедленно освободить задержанных и осужденных украинских граждан.
Источник: Альтернативные новости Туркменистана
5 комментариев к записи «Туркменистан воздержался от признания России «оккупирующей державой» в резолюции о правах человека в Крыму»
Когда же эта долбаная генассамблея откроет наконец-то свои долбаные глаза и посмотрит что творится в Туркменистане!!!! Какой к чертям Крым?! Пусть посмотрят своими глазами! ТУРКМЕНИСТАНЦЫ!!! НИ КОГО НАША РОДИНА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!! ПОРА ВОССТАТЬ И ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ ГДЕ НАСТОЯЩИЕ АРЕСТЫ, УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И МНОГОЕ ТО, РАДИ ЧЕГО ЭТИ ПУСТОГОЛОВЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРОТИРАЮТ СВОИ ШТАНЫ И МЕЛЯТ СВОИМИ ЯЗЫКАМИ!!! ТОЛЬКО МЫ САМИ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ СЕБЕ!!! ВСТАВАЙ НАРОД, БЕЙ ЗАЖРАВШУЮСЯ СЕМЕЙКУ!!!
Все страны диктаторы проголосовали против. А Туркменистан прагматично повел себя, молодец.
Да это и на голосование не надо ставить. Россия есть самая коррумпированная страна, самая авторитарная, агрессор. Пока этот лис во главе, не мало послов будут помигать, жаль.
А в вашу голову не приходят такие мысли что присоединение крыма это геополитическая игра,сша и евросоюз помогли провести госпереворот на украине и привести отьявленных русофобов которые готовы были отдать севастополь под натовские базы что означало бы полную блокаду черноморского флота россиии угрозу южным рубежам россии,москва в ответ на это провела анексию крыма в своих интересах,на украине пришла хунта к власти той украины уже нет,каждый теперь самоопределяется
Аноним! Видно Вы хорошо обо всем осведомлены! И совсем не из Туркменистана или очередной подхалим Туркменской власти.
А может просто нервы трепите или просто застряли между обезьяной и человеком! Наверное именно поэтому Вы и Аноним!
За Родину, триколор тебе в руки и в Руссланд!!! Вот за Русландовскую родину и поборешься.