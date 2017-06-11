Обращение к Генеральному секретарю ООН в связи с его визитом в Туркменистан 13.06.2017

11.06.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , , 316

Его Превосходительству г-ну Антониу Гутерришу

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций

Копия: Зейд Раад аль-Хусейн

Верховный комиссар ООН по правам человека

8 июня 2017 г.

Уважаемый Генеральный секретарь Гуттериш!

Мы, участники международной правозащитной кампании «Покажите их живыми!», призываем Вас использовать свой авторитет в ходе встречи с лидерами Туркменистана, в том числе с президентом Бердымухамедовым, чтобы потребовать у туркменских властей немедленно прекратить постыдную практику насильственных исчезновений в тюрьмах страны и сообщить семьям исчезнувших в Туркменистане информацию об их близких, разрешить исчезнувшим лицам получение передач и посещения родственников и адвокатов, а также предоставить международным наблюдателям, таким как Международный комитет Красного Креста, беспрепятственный доступ в тюрьмы Туркменистана, включая тюрьму строгого режима Овадан Депе.

Наша кампания уже документировала 88 случаев насильственных исчезновений в Туркменистане и проводит расследование ряда других случаев[1]. Вполне вероятно, что проблема носит еще более массовый характер и в стране в полной изоляции содержатся до 150 заключенных – большинство из них на протяжении уже многих лет. Это самое большое в Европе и Евразии число насильственных исчезновений в мирное время. Эти люди осуждены на длительные сроки, некоторые пожизненно, и с момента их ареста почти пятнадцать лет назад ни родственники, ни общественность не имеют никакой информации об их судьбе и состоянии здоровья и даже не знают, живы ли они. Многочисленные обращения международных организаций и гражданского общества, в том числе участников нашей кампании, к властям страны с требованием раскрыть эту информацию результатов не принесли.

Люди, о которых идет речь – жертвы насильственного исчезновения, которое является вопиющим преступлением согласно международному законодательству и представляет собой грубое нарушение прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) и Конвенции против пыток, ратифицированных Туркменистаном.

Обеспокоенность по поводу этой практики была впервые выражена в докладе ОБСЕ в 2003 году, а вскоре после этого – в нескольких резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по Туркменистану и в докладе Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Туркменистане в 2006 году. С момента начала кампании «Покажите их живыми!» в 2013 году несколько десятков государств, межправительственных и общественных организаций поддержали наше требование обеспечить соблюдение фундаментальных прав исчезнувших лиц и их родственников в Туркменистане. Выражение серьезной озабоченности и настоятельные рекомендации немедленно положить конец насильственным исчезновениям занимают видное место в недавно опубликованных заключительных замечаниях Комитета ООН по правам человека (март 2017 года) и Комитета против пыток (декабрь 2016 года). В октябре 2014 года по результатам рассмотрения индивидуальной жалобы Комитет ООН по правам человека постановил, что бывший министр иностранных дел Туркменистана Борис Шихмурадов является жертвой насильственного исчезновения и других многочисленных нарушений прав человека и что правительство Туркменистана должно обеспечить эффективные средства правовой защиты в его деле и немедленно сообщить информацию о нем его семье и Комитету. К сожалению, реакции от правительства не последовало и ни одна из рекомендаций Комитета не была выполнена.

Ряд туркменских дел, в том числе дело Гульгельды Аннаниязова, были представлены вниманию Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, но и по этим делам правительство не сообщило никакой существенной информации. Точно так же правительство Туркменистана не выполнило добровольно принятые в рамках Универсального периодического обзора в 2013 году обязательства по обращению с заключенными, отбывающими длительные сроки.

Еще одна постыдная и связанная с вышеописанной проблема современного Туркменистана — существование «черных списков» граждан и целых семей, включая маленьких детей, которым без каких-либо законных оснований запрещен выезд за границу. В «черные списки» внесены люди, подозреваемые в нелояльности режиму, студенты, обучавшиеся в зарубежных университетах, журналисты, гражданские активисты и их близкие родственники. Члены семей гражданских активистов и находящихся в эмиграции представителей оппозиции, а также заключенных по политическим мотивам подвергаются коллективному наказанию и используются в качестве заложников, чтобы не допустить их выступлений на международных форумах и обращения к международным механизмам защиты прав человека. По нашим оценкам, общее число людей в этой категории близко к 20 тысячам.

Мы просим Вас настоятельно призвать правительство Туркменистана немедленно прекратить репрессивную практику произвольных запретов выезда за границу и отменить все связанные с этим законодательные ограничения.

Хотя правительство Туркменистана подписало многочисленные международные соглашения и конвенции, оно тем не менее продолжает практику грубых и массовых нарушений прав граждан, из которых наиболее вопиющими являются насильственные исчезновения и черные списки «невыездных». Эти методы используются для запугивания граждан и создания атмосферы страха в обществе; в результате их существование сводит к нулю перспективу каких-либо позитивных изменений в стране. Несмотря на ратификацию Туркменистаном всех ключевых договоров ООН по правам человека, а также на неоднократное упоминание в документах различных правозащитных механизмов и процедур ООН серьезных проблем в сфере прав человека в стране и на повторение из года в год одних и тех же международных рекомендаций, Туркменистан практически ничего не делает для решения указанных проблем.

Мы настоятельно призываем вас потребовать от президента Бердымухамедова содержательных ответов о соблюдении им норм Организации Объединенных Наций, об уважении к которым он заявляет. Прекращение насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах и отмена произвольных запретов на выезд из страны должны стать ключевым условием дальнейшего развития международного сотрудничества с правительством Туркменистана.

Выражаем надежду, что Вы своевременно отреагируете на это письмо.

С уважением,

Кейт Уоттерс

Исполнительный директор

Crude Accountability

Ивар Дале

Старший советник

Норвежский Хельсинкский комитет

Юрий Джибладзе

Президент

Центр развития демократии и прав человека

Виталий Пономарев

Руководитель программы по Центральной Азии

ПЦ Мемориал

Ольга Захарова

Директор

Freedom Files

Группа туркменских гражданских активистов-участников кампании «Покажите их живыми!»

Источник: Кампания «Покажите их живыми!»

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