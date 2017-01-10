«Они вряд ли увидят свободу». Новое в деле осужденных верующих из Туркменабада

После публикации материалов о преследовании в Туркменабаде членов мусульманской общины и ее лидера Бахрама Сапарова, редакция АНТ получает все новые сведения об этом деле. Напомним, Б.Сапаров и его единомышленники были осуждены на длительные тюремные сроки по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и другим тяжким статьям. На самом деле – за их «чрезмерную», по мнению властей, веру и практики, например, празднование свадеб по мусульманским обычаям, где люди разных полов сидят отдельно, а среди угощений отсутствует алкоголь.

Сегодня, побеседовав с рядом лиц, знакомых с этим делом, мы пытаемся приблизиться к истине. Выводы читателям делать самим.

Предыстория

Начиная примерно с 2008 года, членов неформальной мусульманской общины в Туркменабаде, собиравшихся в своем кругу и изучавших исламские каноны, начали по одному вызывать на беседы в местное управление министерства национальной безопасности (МНБ). Там выясняли, зачем они собираются, что изучают, какую используют при этом литературу и кто ее им поставляет. Как сообщала неправительственная организация «Форум 18», на допросах к молодым людям применяли физическую силу.

На мусульман регулярно оказывали давление также и при помощи внештатных провокаторов МНБ из числа местных наркопотребителей и людей с уголовным прошлым. На ребят нападали и били, когда те выходили из мечети, устраивали различные провокации против них даже непосредственно около их домов в микрорайонах Учпункт и Центральном. Нередко отдельных членов мусульманской общины насильно усаживали в машину и увозили в неизвестном направлении. Как правило, последние были избиты и обобраны, более того, их сажали на «счётчик», то есть облагали последующей данью.

Подчеркнем, эти нападения происходили регулярно и по указке МНБ. Цель у органов национальной безопасности была одна – разрушить общину мусульман и пресечь встречи верующих в частном порядке. Кто-то из ребят действительно не выдерживал подобного давления и прекращал посещать встречи, на других давили родители, а третьи уезжали из страны на время или навсегда.

Драка

Зимой и весной 2013 года кампания по преследованию молодых ребят вышла на финишную прямую после очередной провокации, устроенной структурами МНБ.

За несколько месяцев до начала массовых арестов некоторые члены сообщества участвовали в очередной драке с группировкой местного криминального авторитета по кличке Гоша. На самом деле, Гошу зовут Атаджан Чарыев – человек без постоянной работы, не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления. Богатый криминальный опыт имеют также его отец и братья: Розик и Султан. Гоша как раз и был одним из тех, кто на протяжении длительного времени по указке кураторов из МНБ не оставлял в покое местных мусульман. Он был инструментом в руках спецслужб, его не раз использовали для травли отдельных неугодных властям лиц, в том числе и верующих молодых людей, а взамен полиция и МНБ закрывали глаза на его деяния.

В драке между бандой Гоши и членами мусульманской общины уголовники избили младшего брата Атаджана Рейимова – мастера спорта по боксу и одного из главных фигурантов всего дела, а также других его товарищей. Узнав об этом, ребята подтянули свои силы: большинство из них занимались в секциях различными видами единоборств, — и в ответ избили людей Гоши. Потом, уже на суде, спецслужбы предоставили кадры видеосъемки, на которых видно, как «банда» мусульман якобы без причин избивает жителей Туркменабада, занимается хулиганством и рэкетом.

После драки начались массовые аресты. 9 марта 2013 года арестовали лидера общины Бахрама Сапарова и всех его единомышленников.

Телефонные звонки

Однако этой провокации предшествовали два телефонных звонка, сыгравших в итоге ключевую роль. Некий Иса – житель микрорайона Учпункт г. Туркменабада, позвонил с незнакомого номера своей матери. Сказал, что с ним все в порядке, но мать заподозрила неладное. Прихватив с собой телефон, женщина отправилась в областное управление МНБ. Там выяснилось, что сын звонил из Сирии. Забегая вперед, скажем, что Иса впоследствии погиб там же, в Сирии.

Второй звонок был совершен туркменабадцем Арсланом Карымшаковым (1987 г.р.) одному из членов мусульманской общины. Арслан, как сообщается, был одним из тех, кто уехал из страны, не выдержав произвола и давления со стороны спецслужб. Он звонил из Турции, интересовался, как живут ребята, продолжают ли встречаться. Звонок, видимо, был перехвачен МНБ. В конце беседы А.Карымшаков сказал своему собеседнику, что, мол, если называетесь мусульманами, то езжайте в Сирию и там покажите, какие вы верующие. Суть этого разговора была передана Бахраму Сапарову, на что тот ответил: если ему нужно, пусть сам туда едет, у нас другая вера.

Известно, что А.Карымшаков за время нахождения в Турции сам не раз бывал в Сирии и, возможно, участвовал там в боевых действиях. Когда он в очередной раз попытался нелегально пересечь турецко-сирийскую границу, то был задержан турецкими силами безопасности и депортирован в Туркменистан. Впоследствии на родине его осудили по разным статьям, в том числе и за якобы торговлю наркотиками, и приговорили к длительному сроку заключения. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Таким образом, драка, организованная МНБ, легла в основу всего уголовного дела против ребят-мусульман.

Напомним, формально их всех взяли за хулиганство, но основная цель была — ликвидировать их общину и выявить людей с радикальными или экстремистскими взглядами. Среди осужденных в рамках этого дела были и такие фигуранты, как, например, Султан Бебитов (1990 г.р.), житель центрального микрорайона Туркменабада. По словам источников, С. Бебитов сильно изменился, отслужив в воздушно-десантном батальоне: вернувшись из армии, увлекся Исламом, в соцсетях стал делиться сомнительными материалами религиозного характера.

В какой-то момент он примкнул к общине Бахрама Сапарова.

«Но его никто толком и не знал, — говорит источник АНТ. – Да, приходил [на встречи], но Бахрам не требовал ни от кого «уч арка» [информация о себе и родственниках в третьем поколении, которая в Туркменистане требуется везде, начиная от детсада и заканчивая трудоустройством – прим. АНТ], поэтому ставить знак равенства между его взглядами и взглядами всей коммуны нельзя».

Источник добавляет, что некоторые молодые, так называемые, мусульмане не имели ни малейшего представления об Исламе. Поприсутствовав пару раз на встречах Бахрама, на которых тот рассказывал о поведении в быту и в разных жизненных ситуациях, они начинали строить из себя «истинных мусульман», хвастались перед одноклассниками своей особой принадлежностью к «мусульманской» касте и ставили в упрек учителям то, что те, дескать, иной веры. Но при этом в поведении многих юношей отмечалось и немало положительного: они бросали курить, употреблять спиртное и драться со сверстниками. Бахрам учил их быть сдержанными и снисходительными к окружающим, уважать родителей, вести здоровый образ жизни и избегать внебрачных половых связей.

Остальных членов общины этот и другие источники АНТ характеризуют как вполне законопослушных людей, которые имели работу, семьи, занимались спортом и помогали друг другу в сложных ситуациях. Сам Б. Сапаров, например, работал в службе снабжения ГСМ туркменабадского аэропорта. Никаких нареканий к нему со стороны руководства не было. Другой осужденный представитель общины, Азамат Курбанов, занимались с семьей коммерцией на оптовом рынке – продавали сладости. Осужденный Хасан Юсупов работал парикмахером на небольшом базаре в центральном микрорайоне… При этом никто из них свою веру на показ не выставлял и никого никуда не вербовал.

Пытки и смерть

Десятки ребят, осужденных по тяжким статьям УК, в том числе и за якобы призывы к насильственному изменению конституционного строя, а на самом деле за их религиозные практики, вряд ли когда-нибудь увидят свободу, говорят источники. Спецслужбы избавляются от них по одному: с лета 2016 года известно, как минимум, о двух случаях смерти в тюрьме AH-T/2 («Овадан-Депе») – тела Лукмана Яйланова из Гарабекевюльского этрапа и Наркулы Балтаева из бывшего колхоза Искра выдали родственникам и взяли с них расписку о неразглашении тайны увиденного ими. А скрывать, видимо, было что. Так, тело Н.Балтаева, при жизни весьма крупного мужчины, весило не больше 25 килограммов. Сообщается, что оба заключенных регулярно подвергались пыткам.

«Когда пытали Лукмана Яйланова, его крики и стоны были слышны на верхних этажах тюрьмы», — говорит источник, отсидевший с ним часть своего срока.

Что касается остальных осужденных по этому делу, в частности, самого Бахрама Сапарова, то, как стало известно из официального ответа властей Туркменистана Комитету ООН против пыток, его периодически повторно судят и добавляют срок в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами» – новыми показаниями против него.

Судьба не обошла и тех, кто «шил» данное уголовное дело против членов мусульманской общины, кто избивал их, применял электроток и пытался насиловать, чтобы получить от них признательные показания. Самый первый следователь МВД Агаджан Мурадов из Саятского района погиб летом 2016 года, когда сопровождал автомобиль наркослужбы с афганской границы. Водитель не справился с управлением и выпрыгнул на ходу, а машина вылетела в Амударью. А.Мурадов, находясь в нетрезвом состоянии, не смог выбраться и утонул… Кто-то из 6-ого отдела, а именно они по указке МНБ участвовали в захвате ребят, повесился прямо в собственном кабинете, кто-то спился и потерял работу.

Источники сообщают, что некоторые подследственные, особенно семнадцатилетние пацаны, едва окончившие школу, не выдержав пыток и издевательств в подвалах СИЗО, не раз пытались покончить жизнь самоубийством, вскрывая вены и разбивая голову о стену. При этом надзиратели и следователи смеялись и говорили: «Ну что? Аллах Акбар? Где же твой Аллах сейчас?» Сотрудники МНБ на допросах предлагали некоторым сделку: скажи, что Бахрам призывал вас ехать на джихад в Сирию, и тогда мы вас отпустим. Пережили пытки абсолютно все участники этого дела, но особенно досталось Айбеку Атаджанову, которому на тот момент было всего 17 лет, а также его двоюродному брату Адылбеку Атаджанову – также одному из главных фигурантов.

Пытке неизвестностью о судьбе своих детей подвергаются родители, особенно те из них, у которых забрали не одного человека, а сразу сына и племянника, как в случае с семей Атаджановых. Родственники не знают об их судьбе ровным счетом ничего: ни за что и на сколько лет осудили их детей (все суды проходили в закрытом режиме, адвокатов у них не было), ни то, живы они или нет, а если да, то где содержатся. Кроме прочего, родственников до сих пор время от времени вызывают «на беседы» в органы, а когда они приезжают в ту или иную колонию, им говорят, что детей их здесь нет, что забрали куда-то в другое место. Бывает, что называют конкретное исправительное учреждение, но позже выясняется, что обманули. О свиданиях или о передачах речь вовсе не идет.

Трудно сказать, сколько человек в общей сложности осудили в рамках этого дела, однако известно, что ребят брали несколькими группами, по 15-20 человек в каждой. Брали и тех, кто был просто знаком с главными фигурантами – Арсланом Карымшаковым, Бахрамом Сапаровым, Адылбеком Атаджановым и Атаджаном Рейимовым. Некоторых из них после допросов отпустили, но большинство так и исчезли после суда, о котором не знали даже их родственники. Одними из таких молодых людей были братья Хамра и Джумабай из дачного поселка близ туркменабадского аэропорта. После того, как их забрали, никто о них больше не слышал. Их мать вскоре скончалась от тоски и неизвестности.

Под пресс спецслужб Туркменистана попали члены семей тех парней, кто на момент арестов оказался за пределами Туркменистана или вовремя смог оттуда выбраться. Их родители, братья и сестры являются невыездными. Более того, туркменские правоохранители открыто берут в заложники детей беглецов и ставят при этом свои условия. Так случилось, например, с Наркулы Хамраевым. Его супруга и младшая дочь были с ним в Турции, пока не узнали, что органы забрали их старшую дочь и пообещали отпустить лишь в случае, если вернутся жена и второй ребенок. В итоге дочь отпустили, но сделали заложницей сестру Н. Хамраева, Гозель, судьба которой до сих пор неизвестна.

По информации источников АНТ в Турции, сегодня отдельные члены банды Гоши (Атаджана Чарыева) продолжают свои криминальные похождения, но уже в Стамбуле, обманывая и грабя своих же соотечественников – трудовых мигрантов из Лебапского и Дашогузского велаятов, вымогая у них деньги и продавая туркменок в сексуальное рабство.

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Редакция АНТ будет и дальше продолжать разбираться в этом деле. На данный момент всего у нас имеются личные данные около 30-и осужденных, но их в рамках дела было гораздо больше. Мы просим своих читателей, знакомых с ситуацией, или родственников осужденных ребят, связаться с нами. Нам нужны дополнительные факты, фотографии фигурантов дела и документальные доказательства (материалы следствия или приговор суда). Молодые люди, ваши дети и братья, не должны сидеть в тюрьме за то, чего они, возможно, не совершали.

Мы также призываем официальные власти обнародовать материалы этого дела, чтобы родственники осужденных знали, за что сидят их родные.