После допросов в полиции мусульманин в Туркменабаде наложил на себя руки

Житель Туркменабада Ёлдаш Ходжамурадов покончил жизнь самоубийством после того, как работники городского отдела полиции по указанию местного управления национальной безопасности ежедневно на протяжении нескольких недель вызывали его на допросы из-за его религиозных взглядов.

«Ты ваххабит? – спрашивали у него полицейские, которым было по 25-27 лет. – Мы закроем тебя на много лет за ваххабизм, если не дашь нам имена двух ваххабитов».

В субботу вечером, 17 декабря, после очередного допроса его отпустили, велев прийти снова в понедельник. Ё. Ходжамурадов вернулся домой, а в воскресенье набросил себе на шею петлю. Его супруга не успела помешать мужу совершить суицид. Ё. Ходжамурадову было 52 года, у него трое детей. Всю свою жизнь он проработал мясником на «Зелёном» базаре Туркменабада.

Источники АНТ в регионе говорят, что Ё. Ходжамурадов регулярно посещал местную мечеть, а в последнее время начал носить длинное белое одеяние «хирка».

«Самоубийство является тягчайшим грехом в Исламе, можно представить себе, как нужно было довести мусульманина, чтобы он пошел на это», — отметил источник.

По сообщениям из Лебапского велаята, в последние несколько месяцев спецслужбы усилили контроль над прихожанами в мечеть. Верующих всех возрастов вызывают на беседы в городское управление полиции.

Ранее АНТ сообщали о деле лидера неофициальной мусульманской общины Туркменабада Бахрама Сапарова, осужденного на 15 лет по различным обвинениям, в том числе в призыве к насильственному изменению конституционного строя и заговоре с целью захвата власти. Люди, близко знавшие Б. Сапарова, говорят, что эти обвинения безосновательны. Об этом читайте в ближайших публикациях АНТ.