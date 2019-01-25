Туркменистан: Людей с бородой заставляют бриться

По сообщениям нескольких независимых друг от друга источников АНТ в Ашхабаде и Лебапской области, полиция вновь проявляет интерес к молодым людям и мужчинам среднего возраста, у которых имеется небольшая борода или даже щетина.

24 января в 6 микрорайоне столицы прямо на улице был задержан молодой человек. По словам очевидца, у парня имелась растительность на лице. В итоге его отвели в отделение и вручили в руки бритву.

Другой источник из Ашхабада сообщил, что знает нескольких парней, которых забрали «на Житникова» — на этой улице находится комплекс зданий МВД и МНБ.

«Коллега провел там двое суток, — сообщил источник. – Когда пришел на работу, начальник у него поинтересовался: что, сумел выйти? Тот ответил, что помогли знакомые. По его словам, “Житникова забит бородатыми”».

Причину такой активности туркменских спецслужб в отношении небритых людей называют страх перед исламизацией мужского населения.

Источник АНТ в Лебапском велаяте сообщил 25 января, что одного из его родственников с бородкой в «мусульманском» стиле (когда усы сбриваются полностью) продержали в полиции несколько дней. При этом мужчину заставляли выпить алкоголь.

Напомним, случаи задержания молодых людей с бородой были и раньше.

Дополнение: о фактах задержания мужчин с бородой также сообщила сегодня и «Хроника Туркменистана».