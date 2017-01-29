Спецслужбы пытаются выявить источник утечки информации по делу осужденных мусульман 

Сотрудники лебапского управления Министерства национальной безопасности пытаются выявить источник утечки информации по делу группы членов неформальной мусульманской общины, осужденной в Туркменабаде. Родственников вызывают в органы для написания объяснительной.

Помимо этого, как сообщают источники АНТ, нескольких ребят, осужденных по этому делу и отсидевших три года в тюрьме «Овадан-Депе», а позднее переведенных в колонию строго режима в поселке Шагал, вновь этапировали на крытый режим. Редакции известны имена, как минимум, двух таких парней. Есть опасения, что их, на самом деле, больше двух.

Отмечается, что этапирование было произведено без каких-либо на то оснований – нарушения внутреннего распорядка, оказания отрицательного влияния на других осуждённых, подстрекательства к нарушению закона, а также без соблюдения требуемых законом формальностей – проведения суда.

Напомним, первую группу мусульман во главе с лидером их общины Бахрамом Сапаровым осудили весной 2013 года. Аресты продолжались вплоть до 2015 года. Формально молодых людей арестовали за хулиганство, но на самом деле – за их частные встречи для изучения канонов Ислама. В итоге же всех обвинили в заговоре с целью захвата власти, в призыве к насильственному изменению конституционного строя, возбуждении социальной, национальной или религиозной вражды, создании организованной группы, преступного сообщества и иных преступных структур или в участие в их деятельности, а также по другим тяжким статьям. Суды проходили в закрытом режиме, родственники осужденных не знают, за что, на самом деле, были осуждены их близкие, на какой срок и где они отбывают наказание.

23 января норвежская организация по содействию религиозной свободе «Форум 18» опубликовала имена 20 осужденных членов мусульманской общины, но на самом деле их было в разы больше:

Мекан Нурмамедович Джомартов Лукман Яйланов (скончался в тюрьме вместе с Наркулы Балтаевым, последнего в списке нет) Агамамед Меретгулыевич Гаипов Юсуп Атаджанович Акыев Бахрам Джуманазарович Сапаров Азамат Чарыевич Курбанов Тахир Шарипович Давлетов Бабаджан Довледурдыевич Кадыров Мейлис Мухамедович Меджидов Аллаберды Маратович Курбанов Умаркулы Довранкулиевич Джумашов Хасан Сабурбаевич Юсупов Мансур Ишанмурадович Исламов Гуванч Мурадович Гурбанов Довлетмурад Какышевич Ахипов Нуритдин Камилович Джураев Атаджан Имитданович Рейимов Ахмет Эргешевич Мирзаев Султан Ахмедович Бебитов Адылбек Эркинович Атаджанов

Часть имен, приведенных в публикации «Форум 18», фигурирует и в материале АНТ «Они вряд ли увидят свободу». Новое в деле осужденных верующих из Туркменабада от 10 января.