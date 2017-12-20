Освобожден один из участников группы Бахрама Сапарова

По сообщениям источников АНТ, в Туркменабаде на свободу вышел Ахмед Мирзаев – один из нескольких десятков ранее осужденных мусульман. Свой срок в пять лет он отсидел «от звонка до звонка». А. Мирзаев был одним из ребят, кого арестовали в рамках преследования неформального мусульманского сообщества под предводительством Бахрама Сапарова.

Источники сообщили, что самому Бахраму Сапарову, а также другим главным фигурантам уголовного дела Султану Бебитову и Атаджану Рейимову власти позволили одно свидание с родственниками. Свидание якобы прошло несколько недель назад. Эту информацию пока подтвердить не удалось.

Всем трем осужденным ужесточили режим содержания якобы за нарушение режима. Так, Бахраму Сапарову добавили 3 года «крытого» режима (тюрьма AH-T/2), Султану и Атаджану – по пять лет. Конкретные причины ужесточения условий отбытия наказания неизвестны. Источники сообщили, что Султан Бебитов якобы сорвал погоны у одного из надзирателей. До этого он и Атаджан Рейимов отбывали наказание сначала в колонии общего режима г. Сейди, затем были переведены в соседнюю колонию строгого режима LB-K/11.

Б. Сапаров отбывал наказание в колонии г. Теджен, затем в Байрамали.

Между тем, стало известно, что еще один осужденный в рамках этого дела, Фарух Хасанов (на фото первый слева), в данный момент находится в тюремной больнице MR-B/15. Источники передают, что ему срочно требуется операция, однако ни о его диагнозе, ни о количестве необходимых средств не сообщается.